LOL: mensen plaatsen verkeerde Xbox Series X pre-order - Apparata

Het valt ook niet mee, al die moeilijke namen. Het plaatsen van een Xbox Series X pre-order is zo makkelijk nog niet.. zo blijkt.

Na PlayStation was Microsoft weer zet met de Xbox Series X pre-order. In tegenstelling tot PlayStation, heeft de Xbox een ietwat moeilijke naam. Met de PS5 weet je zeker dat dit de opvolger is van de PS4. Maar leg jij maar eens aan een leek uit dat de Xbox Series X de opvolger is van de Xbox One X.

Het ging dan ook mis voor sommigen die een Xbox Series X pre-order wilden plaatsen. Mensen die zich duidelijk niet goed hadden ingelezen bestelden de verkeerde Xbox. Op sociale media zijn verhalen te lezen van personen die de fout hebben gemaakt. De bestelde Xbox kon namelijk de volgende dag al geleverd worden. Tja, dat is wel een beetje vreemd met een pre-order. Het ging dan ook in sommige gevallen om een bestelling van bijvoorbeeld de Xbox One X. En ja, die is natuurlijk gewoon leverbaar.

Snelheid is een belangrijke factor. Of je nu de PlayStation 5 wil pre-orderen, of de Xbox Series X. Maar dan nog is het altijd goed opletten als één van de twee in je digitale winkelmandje zit. Want voor je het weet bestel je heel wat anders..