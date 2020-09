Lol: Niemand zag de Xbox Series S maanden geleden al liggen - Apparata

De Xbox Series S werd deze week aangekondigd, maar de console was maanden geleden al te zien in Microsoft’s video’s. En niemand die het zag!

Voordat de goedkopere Xbox Series S officieel werd aangekondigd, lekte een verschillende bronnen al alles over de console. Maar wat nou als we zeggen dat Microsoft zelf al hun aankomende console lekte. En wel maanden geleden al tijdens een interview met Xbox-topman Phil Spencer. Over ‘hiding in plain sight’ gesproken.

Oh, en check hier alles over de Xbox Series S en diens verschillen met de X!

Microsoft verstopt Xbox Series S in video

Tijdens een interview met Spencer is op de achtergrond de op dat moment nog niet aangekondigde Xbox Series S te zien. Gewoon in het zicht. Het gekste aan het hele verhaal is dat niemand het heeft gezien! Dus laat Microsoft het zelf maar weten via de onderstaande tweet.

Sterker nog, Spencer onthult zelf dat de console in nóg twee interviews zichtbaar was op de achtergrond. Hij tagt nog twee journalisten die het hadden kunnen zien, om nog maar te zwijgen over de miljoenen kijkers.

Het is natuurlijk een geweldige grap van Microsoft om in het zicht zoiets ‘geheims’ te onthullen. Het eerste interview vond op 1 juli plaats; enkele maanden voordat het bestaan van de Series X überhaupt werd bevestigd.

Is het een boek?

Maar in alle eerlijkheid was het onmogelijk voor zelfs de meest toegewijde kijkers om de console te spotten. We wisten immers nog niet hoe het ding er uit zou gaan zien. Sterker nog, we wisten niet dat het bestond. De Xbox Series X is zwart en blokkig, dus niemand had een reden om een witte console te zoeken.

Daarbij is de easter egg slim in de boekenkast verstopt. Het lijkt een beetje op een boek of een boxje. Met een beetje fantasie zou je er zelfs een huidige Xbox One in kunnen zien.

Hoe dan ook, een gewaagde zet van Microsoft. Als cynicus zou je overigens kunnen denken dat Microsoft zelf wilde dat de console gespot werd om alvast wat hype te creëren. Toen dat niet gebeurde zouden ze wellicht ook zelf de insider info kunnen hebben gelekt. De officiële prijzen, data en persfoto’s lagen immers op straat. En niet geeft je zoveel extra publiciteit als een kleine gelekte opwarmen vóór de daadwerkelijke reveal.