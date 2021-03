LOL: nieuwe Justice League per ongeluk online gezet - Apparata

Warner Bros.

Snyder Cut van ‘Justice League’ per ongeluk online gezet. Hier gaat iemand om ontslagen worden!

We schreven al eerder over de nieuwe Snyder Cut’s van ‘Justice League’. De beelden zien er goed uit, maar de film zou toch pas later uitkomen? Sommige abonnees van HBO Max melden dat zij een onverwachte preview konden zien van de Justice League, dit in plaats van de film ‘Tom and Jerry’. Wat een giller.

Doug Bass, een analist in digitale marketing vertelt Variety dat hij “gewoon op zoek was naar achtergrond-tv terwijl ik werkte, en toen ik op ‘Tom en Jerry’ klikte, begon Snyder Cut te spelen.” Hij plaatste snel een screenshot van de film met de achterkant van Bruce Wayne gespeeld door Ben Affleck en maakt een grapje dat iemand hiervoor ontslagen gaat worden.

Justice League een uur lang online

Bass zeg dat de het ongeveer een uur duurde dat de definitie van het beeld begon te verslechteren. Hierna volgde een foutmelding en verdween de film. Variety bevestigde dat de versie die Bass bekeek inderdaad dé versie van Snyder was van de film, die op 18 maart in première gaat op de streamingdienst.

WarnerMedia zegt bij monde van een woordvoerder dat Zack Snyder’s Justice League inderdaad tijdelijk beschikbaar was op HBO Max en de fout binnen enkele minuten was verholpen. Ondanks dit ‘statement’ was de film toch echt minstens een uur te zien.

Fan geworden

Bass zegt dat hij nooit een grote fan is geweest van de DC-film. Maar nu hij een uur lang heeft kunnen kijken naar de herstelde versie van Snyder is hij om. Zoals hij zelf zegt is hij bekeerd en kijkt hij uit naar de complete release.

Dat Bass in de digitale marketing werkt is natuurlijk louter toeval. Ook dat veel media opeens schrijven over de film is een bijkomstigheid. Of is dit een handige marketingtruc om een stuk van de Justice League online te zetten? Toch enthousiast geworden, zie hieronder de trailer.