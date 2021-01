Lol: Nintendo Breath of the Wild karakters blijken Wii Mii's - Apparata

Nintendo gebruikt Wii Mii karakters om de wereld van Zelda: Breath of the Wild te vullen, zo ontdekt een modder.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is een van de meest revolutionaire en bestverkochte games op Nintendo Switch. Het is daarom des te verrassend dat veel van de NPC’s (non-playable characters) zo uit een Wii game lijken te komen. Sterker nog, dat lijkt niet alleen, dat is ook echt zo. Veel van de Breath of the Wild karakters zijn direct gebaseerd op Wii Mii’s en dat is best een beetje pijnlijk.

Breath of the Wild karakters blijken Mii’s

Het ontwikkelen van een game is ingewikkeld, duur en behoorlijk lastig. Nintendo vond daarentegen een handige cheat om de wereld van Breath of the Wild te vullen, namelijk met Mii’s.

Wie een Wii of WiiU had, kent ze wel. De avatars die je zelf kunt customizen en namens jou honderden strikes rolden en tennis potjes verloren tegen de computer. Een Nintendo Switch modder en zelf uitgeroepen Mii expert kwam erachter dat Nintendo precies die functie gebruikte voor Breath of the Wild.

Alice, ook wel @HEYimHeroic, ontdekte wat al langer gesmiespeld werd. Ze kwam er namelijk achter dat de bestanden waarmee niet belangrijke personages als dorpsbewoners gegenereerd worden op basis van Mii bestanden. Ze hanteren slechts een iets ander format en je weet wat dat betekent. Gepersonaliseerde Mii’s kun je relatief gemakkelijk uploaden naar de game. En voilà, zo staat jouw avatar meloenen te verkopen in Breath of the Wild.

Hi, Mii expert here. Turns out, the NPCs in TLoZ:BotW use an advanced version of the Mii format. This means that with modding, you can inject Miis into the game. :)



Thinking about opening commissions for Mii injects, both screenshot/images of your Mii and mod downloads! pic.twitter.com/8NfVr4zyqA — i'm alice (@HEYimHeroic) January 4, 2021

Ik houd Nintendo een beetje voor de gek, maar eigenlijk is het ontzettend slim wat ze gedaan hebben. Nintendo heeft het wiel niet opnieuw uit hoeven vinden en gebruikt het bestaande, modulaire Mii systeem om de wereld van Breath of the Wild te vullen met unieke personages. De software past de toch wel iconische stijl van de meest recente Zelda game daarbij vlekkeloos toe.

