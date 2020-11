Lol: vuur op TV lijkt zo echt dat de brandweer uitrukt - Apparata

De techniek staat voor niets tegenwoordig. Een vuur zo echt op je mooie TV met complimenten van de brandweer.

Niet iedereen heeft thuis een fraaie open haard of een gashaard. Met een mooie televisie kun je in elk geval een poging wagen om zo’n sfeertje te maken in huis. Bijvoorbeeld door op YouTube een video van een open haard te pakken. De warmte moet je er overigens zelf bijdenken. Er is wel een voordeel. Je hoeft geen blokken hout in te slaan!

In Duitsland liep zo’n digitaal vuurtje op een TV compleet uit de hand. In Schwelm rukten de hulpdiensten massaal uit omdat het vermoeden bestond dat een woning in lichterlaaie stond. Buurtbewoners hadden van een afstandje een oranje gloed door de ramen gezien. Ze dachten dat er brand was uitgebroken en belden de brandweer.

Met groot materiaal kwamen tientallen medewerkers van de hulpdiensten ter plaatse bij de woning. Van een vuur was echter geen sprake. De bewoner bleek een open haard-video opgezet te hebben op de televisie. Gelukkig had de brandweer de kraan nog niet geopend. Van waterschade is dus geen sprake. Dit verhaal liep met een sisser af. Achteraf kunnen bewoners en hulpdiensten er vast om lachen met z’n allen. (via Telegraaf)