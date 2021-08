LOL: Zweden is man 1,4 miljoen euro schuldig door Bitcoin

Een mooi startkapitaal voor een vrijgelaten gevangene: hij heeft recht op 1,4 miljoen euro uit de Zweedse staatskas vanwege de waardestijging van Bitcoin.

Je hoort het wel eens: “had ik maar een jaar of vijftien geleden in Bitcoin geïnvesteerd!”. Want er is een tijd geweest dat één Bitcoin min of meer een dollar of euro waard was. Momenteel staat de koers op meer dan 40.000 euro voor één Bitcoin. Daar kan geen vastgoed tegenop.

Nadelen van stijging

Vooral goed nieuws dus voor mensen die een paar jaar geleden voor weinig geld Bitcoin kochten en nu kunnen cashen. De stijging van Bitcoin is slecht nieuws voor de staatskas van Zweden. Toen een crimineel in 2019 werd opgepakt werden zijn bezittingen afgepakt, waaronder 33 Bitcoins. Deze waren toen relatief weinig waard, maar door de huidige gekte is de waardestijging weer explosief.

Schuld

Het resultaat is dat de man weer recht heeft op 33 Bitcoin, wat de Zweedse overheid omrekende naar 14 miljoen Zweedse kronen of bijna 1,4 miljoen euro. En ja, deze ingepikte Bitcoins heeft de man gewoon recht op. Er werden in totaal 36 Bitcoins ingenomen waarvan 33 nooit verkocht zijn. Deze moeten volgens de wet weer teruggestuurd worden naar de man wiens celstraf erop zit.

Les geleerd

Aanklager Tove Kullberg zegt dat het een dure les is in hoe ze met dit soort nieuwe situaties moeten omgaan. Zo moet je niet kijken naar hoe veel Bitcoin je nodig hebt om schulden te betalen (en dus maar zo veel innemen), maar gewoon alles innemen omdat het geld op zich is. Zo voorkom je dat elke crimineel in Zweden waar Bitcoin is ingenomen nu een lekker startkapitaal van dus wellicht 1,4 miljoen euro krijgt voor zijn leven buiten de cel. Een dure les. (via Independent)