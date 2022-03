Lopifit, de eerste elektrische loopfiets

De Lopifit elektrische loopfiets in actie. Het is even wennen, maar vooruit kom je wel. Bron: Lopifit.

Is lopen nou gezonder of fietsen? Fietsen of lopen? Goed nieuws. Nu hoef je niet meer te kiezen, want de Lopifit is een fiets, waarop je je voortbeweegt door te lopen. En dat is nog niet alles. De fiets is ook nog eens elektrisch, waardoor je extra snel vooruit komt.

Stel je voor, terwijl je loopt, suis je over het fietspad of langs de kant van de rijbaan. Je lijkt haast superkrachten te hebben, want terwijl je langzaam stap voor stap zet, schiet het landschap aan je voorbij. Een unieke ervaring, waardoor deze fiets ook erg populair is om te huren. Maar zou het fijn zijn om dit ook elke dag te doen? Waarschijnlijk niet voor iedereen, maar een groeiend aantal gebruikers is helemaal wild van enthousiasme over de eerste elektrische loopfiets ter wereld.

De sterke accu van 960 Wh, en een Bafang motor van 250 W geven deze loopfiets van rond de 2600 euro een snelheid van rond de 25 km/h. Je kunt hiermee afstanden van 50-70 km afleggen zonder dat je bij hoeft te laden. Anders dan bij een gewone elektrische fiets, van bijvoorbeeld Batavus, heb je met deze fiets een probleem als de accu leeg is. Want bijna alle vermogen wordt geleverd door de accu, niet door de fietser.

Elektrische loopfiets Lopifit uniek in de wereld

De elektrische loopfiets Lopifit is, zoals de fabrikant terecht zegt, een uniek vervoermiddel. Er is nog geen tweede fiets zoals deze op de wereld verkrijgbaar. De fiets bestaat uit een loopband in plaats van pedalen, met een elektromotor. Daardoor kun je de fiets voortbewegen door langzaam te lopen.

De Lopifit is ideaal, als je lopend naar je werk wilt maar wel op wil schieten. Want je bereidt hier snelheden mee tot 25 km/h. Dat bereik je natuurlijk niet met een wandeling, tenzij je Usain Bolt heet. Maar dankzij de loopfiets kan je wel letterlijk wandelend naar je werk gaan. En dat is ook wel eens lekker natuurlijk. Als je het druk hebt voor de sportschool, dan is deze elektrische loopfiets echt een uitkomst. En vind je dat je aandacht tekort komt? Je krijgt gegarandeerd veel bekijks, als je met deze bijzondere fiets door het stadsverkeer reist.

Elektrische loopfiets Lopifit handig voor mensen met lichamelijke klachten

Ook veel mensen met lichamelijke klachten, die daardoor niet of moeilijk kunnen fietsen, zijn vaak erg blij met een loopfiets. Want daardoor worden bepaalde gewrichten minder belast. Dat kan net het verschil maken tussen thuis moeten zitten, en je toch kunnen verplaatsen. Ook krijgen mensen met een lichamelijke beperking hierdoor extra beweging. Kortom best wel een handige uitvinding dus.

Helaas is ook de fabrikant van de loopfiets Lopifit getroffen door een tekort aan elektrische onderdelen en fietsonderdelen. Daardoor kan het even duren als je een loopfiets besteld, voordat die geleverd wordt.

Staand fietsen niet voor iedereen fijn

Natuurlijk zijn er ook nadelen aan de Lopifit. Zo moet je staan terwijl je aan het “fietsen” bent. Rustig op je zadel zitten is er niet bij, want er is geen zadel. Dus deze fiets is echt vooral geschikt voor bikkels, die van lange wandelingen houden. Wat dat betreft gaat er wat rijcomfort betreft niets boven een Gazelle. Of een Kalkhoff, natuurlijk. En als je wilt opschieten, ga je natuurlijk heel erg blij worden van een kilometervretende speed pedelec van Stromer of een andere vooraanstaand merk. Dat gezegd hebbende, blijft de Lopifit loopfiets natuurlijk een unieke fiets, en als je heel erg van lopen houdt, moet je deze fiets zeker niet laten liggen.