Lord of the Rings’ Gollum krijgt eigen game (trailer)

The Lord of the Rings: Gollum is een spin-off game over Gollum/Sméagol. Check hier de eerste trailer.

Het iconische Lord of the Rings personage Gollum krijgt een eigen game. Daarvan is nu de eerste teaser trailer online gekomen. Het is voor het eerst dat het belangrijke LotR personage een eigen spin-off krijgt. De makers van de game, het Duitse Daedalic Entertainment, hebben daarbij gekozen voor een unieke visuele stijl. Check hieronder de eerste impressie van hoe het spel eruit komt te zien.

The Lord of the Rings: Gollum

Er zijn maar weinig fictieve universa zo geschikt voor spin-off games als The Lord of the Rings. Met tientallen Lord of the Rings-games (zowel canon als non-canon) weten we ondertussen dat het flink ‘hit or miss’ is. Of Gollum een topper wordt, is nog lastig te zeggen. Wat betreft visuele stijl zijn de makers in elk geval voor een eigen look gegaan.

Er is namelijk niet per se van de interpretatie van de films uitgegaan (die je overigens allemaal kunt checken op Netflix). Wat betreft het karakter en de wereld daaromheen heeft de ontwikkelaar zich laten inspireren door de boeken. Gollum is in de game wat cartoonesk, misschien zelfs een beetje meer kindvriendelijk.

Gameplay

Van gameplay is in de bovenstaande trailer helaas nog geen spraken, maar we hebben daar wel wat informatie over. Zo kwam de studio een tijdje terug al met wat screenshots. Daar zie je een prachtige 3D wereld.

Verder is al aangekondigd dat het om een stealth-game gaat. Als Gollum zul je dus vooral ongezien moeten blijven. Hij zal weinig vechten en vooral ongezien moeten blijven, of eventueel door middel van de omgeving vijanden moeten uitschakelen.







Over het verhaal is ook nog weinig bekend, maar we weten wel dat je er in deze game controle over krijgt. Je krijgt namelijk regelmatig interactieve keuzen, een beetje zoals in de Telltale-games. In een van de screenshots zien we dat je kunt kiezen tussen reacties van zowel Gollum als Sméagol.

Release datum

The Lord of the Rings: Gollum komt ergens in 2021 uit voor PC en de next-gen consoles. Ofwel de PlayStation 5 en Xbox Series X.

