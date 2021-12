‘Lord of the Rings: Gollum’ onthult vette gameplay-beelden

Daedalic

Lord of the Rings was een groot succes. Nu komt er een spel van genaamd ‘Lord of the Rings: Gollum’ en er zijn gave gameplay-beelden van vrijgegeven.

De filmreeks ‘In de ban van de ring’ is een fantasy- werk geschreven door de taalkundige en universitair professor J.R.R. Tolkien. Het werd in verschillende fasen geschreven in de tijdsperiode tussen 1937 en 1949. Echt nieuw is het verhaal dus niet. Het is ook verschillende keren uitgegeven in boeken. Het echte succes kwam toen Peter Jackson het verfilmde in 2001. Veel films volgde daarna.

Gollum onthult vette gameplay-beelden

In The Lord of the Rings staat dat Gollum oorspronkelijk bekend stond als Sméagol, hij werd gecorrumpeerd door de Ring en later Gollum genoemd naar zijn gewoonte om “een vreselijk slikgeluid in zijn keel te maken”. Hij noemt de ring in de film ‘my precious’.

Gollum belooft een reis door Midden-Aarde te worden door de ogen van een van de minst heroïsche bewoners. Nu kunnen we zien hoe het eruit zal zien in actie, dankzij een nieuwe trailer die is uitgebracht tijdens de Game Awards. We zijn al lekker gemaakt met geruchten over de locaties, zoals het vuur en zwavel van Mordor en het weelderige bos van Mirkwood. Er is ook onthuld dat spelers met dialoogopties een verhalend pad kunnen banen op basis van de keuzes van de bittere en liederlijke Gollum, of zijn timide maar morele alter-ego Smeagol.

De lancering van het spel stond eigenlijk gepland voor 2021. Dat gaat niet meer gehaald worden. Daedalic Entertainments Gollum zal ergens volgend jaar uitkomen en beschikbaar zijn voor PC, Playstation, Xbox en Switch. Het bedrijf heeft ook beweerd dat het de eerste zal zijn in een reeks games die zich afspelen in de werelden van Tolkien.