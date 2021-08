Lord of the Rings-serie gaat verhuizen uit Nieuw-Zeeland

De nieuwe Lord of The Rings-serie laat Nieuw-Zeeland voor wat het is en heeft een nieuw land gekozen als decor.

Zeg je Lord of the Rings, dan zeg je Nieuw-Zeeland. Het eiland met zijn prachtige landschappen was altijd het decor van de wereldberoemde films. Ook voor de serie van Amazon is dankbaar gebruik gemaakt van het landschap in Nieuw-Zeeland dat als Midden-Aarde diende. Maar daar komt verandering in.

Lord of the Rings-serie

Het gehele eerste seizoen is opgenomen in Nieuw-Zeeland. Echter, heeft Amazon besloten de complete productie te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk. Reden voor de verhuizing heef te maken met de productieruimte. Nieuw-Zeeland zou niet kunnen bieden wat de makers willen en het Verenigd Koninkrijk wel. Vanuit logistieke redenen is het niet handig om in twee landen actief te zijn, dus is het VK gekozen als de nieuwe bestemming.

Het eerst opgenomen seizoen van de Lord of the Rings-serie gaat een spektakel worden. Het is één van de duurste series ooit, met kosten van bijna 400 miljoen euro voor het maken van seizoen één.

Vernon Sanders, topman van Amazon Studios, bedankt de mensen en de overheid van Nieuw-Zeeland voor de mogelijkheden die ze hebben gehad. Het eerste seizoen van de Lord of the Rings-serie verschijnt volgend jaar september op Amazon Prime.