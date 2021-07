Louis Vuitton lanceert bizarre en dure speaker

Voor als je iets unieks en opvallends in huis wilt halen. De nieuwe speaker van het luxe modehuis Louis Vuitton.

Misschien ben je wel gek van tech, maar wil je niet dat je huis eruitziet als een echte nerd. Gelukkig komen steeds meer bedrijven met slimme oplossingen die er totaal niet nerdy uitzien. Zoals in dit geval, een speaker van Louis Vuitton met de vorm dat totaal niet op een dergelijk product lijkt.

Het heet de Louis Vuitton Horizon Light Up Speaker en qua design is het echt een hoogstandje. Reken maar dat dit item de aandacht trekt als je de speaker ergens in je woonkamer plaatst. Het Franse modehuis zegt zelf dat de vorm van het product is geïnspireerd op de Toupie handtas. De speaker bestaat qua materiaal uit metaal en leder.

De speaker werkt draadloos en bevat lampjes zodat deze licht kan geven voor de sfeer. Het geluid komt 360 graden naar je toe. Volgens het merk is de speaker ook ideaal om onderweg mee te nemen als je gaat reizen. Wel goed op je bagage letten, want goedkoop is de speaker niet. Maar wat verwacht je ook van een Louis Vuitton product? De prijs ligt op € 2.450,-.