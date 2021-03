Luidruchtige snacker? Deze AI helpt je om je filmpje te kunnen blijven kijken - Apparata

Iedereen kijkt én snackt veel meer tijdens de pandemie. Een ongelukkige combo tijdens het kijken van een filmpje, deze AI lost het voor je op!

Yep, de corona kilo’s vliegen eraan. Lekker op de bank hangen met een zak chips om een filmpje te kijken, is nu toch wel één van de weinige wekelijkse hoogtepunten tijdens de coronacrisis. YouTube is dan een populair kanaal om lekker veel vlogs of filmpjes te bekijken. Lastig wel, om alles te volgen terwijl je op knapperige snacks kauwt. Het filmpje is dan lastig te volgen door al het gekraak. Een paar knappe koppen uit Vietnam hebben een oplossing hiervoor bedacht.

Release the Kraken

De oplossing is natuurlijk niet om YouTube uit te zetten. Nee, je bouwt er een systeem voor, dat slim genoeg is om je gekraak te detecteren en automatisch de ondertiteling van YouTube aanzet. Heerlijk handig, geen reden dus om te stoppen met het kijken van een filmpje. Bliss Interactive and Happiness Saigon heeft ons uit de brand geholpen en deze AI gemaakt. Dit is een reclamebureau, dat toevallig of niet, ook voor Lay’s werkt.

Laten we eerlijk zijn, dit is een echt eerste wereld probleem. Maar we hebben het allemaal meegemaakt. Niks zo vervelend om met je vieze vette vingers aan je volumeknoppen te zitten. Nou, dat is dan ook opgelost.

De ontwerpers hebben gedurende een lange tijd mensen over de hele wereld gevolgd, die op chips aan het kauwen waren tijdens het kijken van een filmpje op YouTube. Die gegevens zijn vervolgens gebruikt om dit model te bouwen met behulp van machine learning-technieken. Wanneer deze is geïnstalleerd en toegang krijgt tot een Chrome-tabblad waarop een YouTube-video wordt afgespeeld, schakelt de extensie automatisch de optionele ondertiteling in. Deze moet wel beschikbaar zijn.

Kan het voor de gek gehouden worden?

Onze collega’s van Gizmodo hebben het getest en het werkte verrassend goed. De microfoon van je laptop moet wel aardig dichtbij staan, om het geluid te horen tijdens het kijken van een filmpje. Maar het detecteert ook crackers, rijstwafels en andere soortgelijke avondsnacks.

Echt heel nuttig? Nee. Gave techniek? Ja. Zelf proberen kan hier. Eet smakelijk.