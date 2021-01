Lupin is de nieuwste Netflix Original hitserie - Apparata

Foto @Netflix @Emmanuel Guimier

De nieuwste Netflix Original hitserie is een feit, want Lupin topt de lijsten met suave, panache en bravour.

Netflix trapt het jaar uitzonderlijk goed af met hun nieuwste Original genaamd Lupin. De Franstalige miniserie draait om een dief en con-artist die handelt als de bekende gentleman-dief Lupin. Hier zijn een paar redenen waarom de serie de moeite waard is om te checken.

Lupin domineert Netflix

De nieuwste Netflix Original genaamd Lupin staat momenteel op de eerste plek van Netflix’ top 10. De Franstalige miniserie draait om Assane Diop, gespeeld door de uitzonderlijk sympathieke Omar Sy (Intouchables). Hij is een meesterdief en professionele gentleman, zoals het fictieve personage Arsène Lupin.

Deze populaire boekenreeks over het gelijknamige personage bestaat echt en bestaat ook in de miniserie als inspiratie voor het hoofdpersonage. Het is zelfs een rode draad in de het politieonderzoek naar Assane.

Maar waarom is de show zo immens populair? Afgezien van de soepele Omar Sy (die net zo suave en in controle is als menig James Bond) heeft het verhaal voor ieder wat wils. Een grote kunstroof, infiltratie, flashbacks naar zijn jeugd, een gammele relatie met zijn ex-vrouw, chantage, intrigue en een prettige portie humor.

Zie de show als een omgekeerde Sherlock Holmes, waarbij het hoofdpersonage technisch gezien aan de andere kant van de wet staat. Dat neemt niet weg dat hij eenzelfde werkwijze heeft; sluw en de vijand altijd een stapje voor. En over die vijand gesproken, ook al is Assane een meesterdief, in Lupin probeert hij vooral een gigantisch complot bloot te leggen.

Releasedatum deel 2

Tot slot kijkt de serie ook nog eens uitzonderlijk lekker weg. De eerste 5 afleveringen van Lupin staat namelijk nu op Netflix en duren allemaal rond de 50 minuten. Helaas eindigt het wel met een cliffhanger, want seizoen 1 bestaat uit 10 afleveringen. Voor de laatste 5 episodes moet je daarbij nog eventjes wachten; een release datum is nog niet aangekondigd.