Luxe G-Shock van titanium komt met een prijskaartje

Normaal gesproken bestaat de line-up van G-Shock uit betaalbare modellen, voor deze moet je wat meer betalen.

Een acceptabel merk onder horlogeliefhebbers is G-Shock. Het merk heeft fraaie modellen die goed in elkaar zitten. Daar staat een acceptabele prijs tegenover. Het merk is dan ook toegankelijk voor een brede doelgroep.

Maar dat betekent niet automatisch dat alle G-Shock modellen betaalbaar zijn voor iedereen. Er zijn ook duurdere modellen. Zoals de nieuwe G-Shock GMW-B5000TVB. De case is gemaakt van titanium. Het voordeel van dit materiaal is dat het ontzettend sterk is, maar niet veel weegt.

Het uiterlijk van het horloge lijkt op een soort van game. In de omschrijving van dit model zegt het merk hier bewust voor te hebben gekozen. Alsof het horloge zo uit de virtuele wereld naar de echte wereld is gebracht.

Het is robuust, zoals je van de G-Shock modellen mag verwachten. Verder is het horloge uitgerust met allerlei zaken die je op dit moderne uurwerk kunt verwachten. Denk aan heldere LED-verlichting om het scherm goed af te kunnen lezen. Of de Bluetooth connectie met je smartphone om de wekker te synchroniseren.

Voor 1.700 dollar is deze G-Shock de jouwe. Een pittig prijskaartje, maar daar krijg je ook wel weer wat voor terug nietwaar?