Luxe Pearlsuites nemen dobberen in het water wel héél serieus

Pearlsuites zijn ruime autonome pods waarmee je in extreme luxe op de oceaan kunt dobberen.

Dobberen in de oceaan hoeft niet in een superjacht. Maar volgens luxemerk Lazzarini hoef je ook geen opblaaskrokodil te gebruiken. Het merk kondigde deze maand een concept eiland aan waarmee gebruikers in alle luxe kunnen dobberen. Dit zit er allemaal in de luxueuze Pearlsuite.

Pearlsuites

De Pearlsuite is een ecovriendelijke pod waar rijke gebruikers in kunnen dobberen in de oceaan. Het mini-eilandje heeft een doorsnee van 7 meter, met 22 vierkante meter aan gebruikersoppervlak. Daar kan je onder meer een bureau, bed, keukentje en TV kwijt.

Het geheel heeft een dak dat kan worden opengeklapt voor de ultieme zonervaring, of dichtgeklapt wanneer het even slecht weer is. In de randen zit daarnaast een groot rond zonnepaneel. De pod heeft dus geen fossiele brandstoffen nodig.

Elektriciteit, waarvoor? Onder de Pearlsuites zit een elektrische motor en propeller om het luxe privé-eilandje aan te drijven. De maximum snelheid is 5 knopen. Dit zorgt ervoor dat je rustig kunt varen. De pod wordt automatisch aangedreven, dus je kunt gewoon relaxen terwijl het ding vooruit vaart.

Helaas is er nog geen prijs van het concept bekendgemaakt. Gezien de Pearlsuite van alle luxe voorzien is en ontworpen wordt door luxemerk Lazzarini zouden we daarentegen vrij hoog inzetten.