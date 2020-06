Luxemerk Hublot komt met peperdure smartwatch

Zou jij zoveel geld overhebben voor een smartwatch van Hublot?

De wereld van horloges is niet zo zwart wit als je denkt. Smartwatches zijn goedkoper dan mechanische horloges, zou je misschien denken. Over het algemeen is dat ook zo als je kijkt naar bijvoorbeeld een goedkoop merk als Xiaomi. Luxemerken als Louis Vuitton en ook Hublot hebben smartwatches in het gamma. Maar die zijn niet opeens goedkoop.

Hublot introduceert de nieuwe Big Bang e smartwatch. Het horloge is, zoals de naam al doet vermoeden, een variant op de Big Bang-lijn van het merk. Alleen is het in dit geval geen traditioneel polshorloge, maar een smartwatch.

De Hublot Big Bang e draait op Google Wear OS. Het horloge heeft een saffier kristallen glaswerk dat wel tegen een stootje kan. De Big Bang e draait op een Qualcomm Snapdragon 3100 processor. De wearable komt met 3 GB werkgeheugen en 8 GB opslag. De batterij heeft een capaciteit van 300mAh.

Tot dusver oké specificaties, op de kleine batterij na dan. Maar wil jij zo’n Hublot Big Bang e smartwatch om je pols dan moet je diep in de buidel tasten. Het merk vraagt maar liefst 4.546 euro voor de variant met een titanium case. De keramische variant kost zelfs 5.100 euro.