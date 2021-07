Luxemerk Louis Vuitton komt met eigen mobiele game

Louis Vuitton gaat van luxe koffers, tassen en accessoires naar een eigen game. Het moet niet gekker worden.

Misschien is je verbazing toch wat kleiner als je realiseert waarom Louis Vuitton met een eigen game komt. Het Franse modemerk staat namelijk stil bij de verjaardag van de oprichter. Mocht Louis Vuitton himself nog geleefd hebben, dan zou hij dit jaar 200 kaarsjes hebben mogen uitblazen.

Louis Vuitton game

De game heet Louis: The Game. Je speelt met Vivienne, de mascotte van het luxemerk. In het spel herleef je de geschiedenis van het merk. De ideale manier om eens uitgebreid kennis te maken met Louis Vuitton. Want er zullen ongetwijfeld veel klanten van het merk zijn die geen idee hebben wat eigenlijk de geschiedenis achter het Franse modemerk is. Een stukje culture opvoeding zullen we maar zeggen. Het ziet er zo op het eerste gezicht qua artwork wel tof uit.

Louis: The Game komt uit op zowel iOS als Android. Er zijn meerdere opdrachten die je als speler moet voltooien. De release is op 4 augustus. Volgende week woensdag dus. Louis Vuitton werd op 4 augustus 1821 geboren in het Franse Lavans-sur-Valouse. De ambachtsman overleed op 27 februari 1892 in Asnières-sur-Seine. Zo, heb je alvast je eerste LV-feiten te pakken. De rest mag je zelf ontdekken in de game. (via Kurier)