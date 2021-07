M1 MacBook Air scherm kan zomaar kapot gaan?!

Er klinken verhalen van gebruikers die klagen over het feit dat het scherm van de M1 MacBook Air wel heel snel kapot kan gaan.

Voorzichtigheid geboden als je een M1 MacBook Air of Pro hebt. Het display van de laptops blijkt gevoelig voor scheuren of andere beschadigingen. Hoe groot dit probleem echt is, dat is moeilijk te zeggen. Op fora klagen echter diverse gebruikers over issues met hun eigen exemplaar.

M1 MacBook Air scherm kapot

Onder andere in het Apple Support forum zijn meerdere topics over dit onderwerp te vinden. Zelfs als je voorzichtig doet met de laptop kunnen er problemen optreden. Zo schrijft er iemand dat het scherm op de één op andere nacht opeens kapot was gegaan van de M1 MacBook Air. Het gaat hier om twee kleine scheuren in het scherm, waardoor het display minder goed functioneerde.

Wat het nog erger maakt is dat Apple dergelijke schade niet onder de garantie stelt. Men is namelijk met dit probleem naar de winkel gegaan. Daar werd gezegd na onderzoek dat het scherm kapot is gegaan na een aanraking met iets. Dit soort schade kun je zelf veroorzaakt hebben en heeft dus niets met de garantie te maken, maar is meer een verzekeringskwestie. Mits je een verzekering voor je laptop hebt afgesloten natuurlijk.

Tot nu toe zijn er enkele tientallen vergelijkbare klachten te vinden op fora. Het lijkt dus zeer zeker een echt probleem te zijn. Maar hoe groot kan niet gezegd worden. (via Appleinsider)