M1 Max MacBook Pro heeft een geheimzinnige Turbo modus

Om het maximale uit je nieuwe M1 Max MacBook Pro te halen heeft Apple een Turbo modus verzonnen. Zo blijkt nu.

Het is helemaal nieuw en iets dat we nog niet kennen van de MacBook Pro tot op heden. Een speciale virtuele knop om de hardware maximaal op scherp te zetten. Deze High Power Mode is door Steve Moser van Macrumors ontdekt in een beta van het OS. Apple heeft er zelf nog niets over gezegd, maar het lijkt evident dat de M1 Max MacBook Pro is uitgerust met deze feature.

Found more information on the high power power mode in the macOS RC: “Your Mac will optimize performance to better support resource-intensive tasks. This may result in louder fan noise.” https://t.co/4q3zlbyLnf pic.twitter.com/0mKVekGa0M — Steve Moser (@SteveMoser) October 19, 2021

Dergelijke technieken kennen we al van diverse Windows laptops. Zo zijn er ook speciale game functies die een soortgelijke toepassing kennen. Of je nu op het punt staat om een grafisch zware game te spelen, of een 8k video gaat exporteren. Met de High Power Mode kun je laptop tijdelijk maximaal laten focussen op hetgeen de computer moet gaan uitvoeren.

De M1 chip in bijvoorbeeld de MacBook Air is al een zeer krachtige chip. De M1 Max doet daar nog een hele schep bovenop. Intel en AMD zullen enigszins krampachtig aankijken wat Apple hier neerzet. Van concurrentie buiten de Apple computers hoeven ze echter niet te vriezen. Daardoor kunnen Intel en AMD nog naar hartelust leveren aan andere partijen met bijvoorbeeld Windows computers.

De nieuwe High Power Mode of Turbo modus is volgens het bericht een exclusieve feature op de 16-inch MacBook Pro met dus die M1 Max chip. Dat betekent dat je diep in de buidel moet tasten wil je hiervan kunnen profiteren. De M1 en M1 Pro krijgen geen toegang tot die turbo power.