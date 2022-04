Maak een wereldreis vanuit je luie stoel!

Houd jij van reizen, maar heb je geen zin om op te staan? Dan heeft Google het antwoord voor jou.

Wereldreizen vanaf je luie stoel is natuurlijk niet nieuw. Sinds een tijdje kun je de hele wereld over reizen via Google Maps. Maps is echter vooral handig, zodat je een beeld hebt bij situaties en bijvoorbeeld je eigen huis kunt zien. Voor een mooie wereldreis moet je grondiger te werk gaan.

Google Arts & Culture

Daar is nu een oplossing voor met dank aan Google Arts & Culture. Op een nieuwe website van Google kan je een toer krijgen door de mooiste monumenten van de wereld. Wereldwijd, bekende en minder bekende plekken, van grote trekpleisters tot afgelegen wonderen. Allemaal op één plek, zodat je gewoon vanuit je luie stoel kunt browsen.

Verhalen

Het gaat trouwens om verhalen met veel foto’s. Zo kun je de virtuele wereldreis grotendeels ervaren, al moet je voor het echte werk natuurlijk wel uit je luie stoel komen. Google doet in ieder geval hun best. De huidige verhalen kun je vinden op de speciale website voor de virtuele wereldreis, er is al een hoop beschikbaar en de lijst zal worden aangevuld.