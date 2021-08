Maak je geen zorgen over een PlayStation 5 tekort

Ja, de console is mondjesmaat verkrijgbaar. Maar onbereikbaar is de PlayStation 5 door een tekort niet.

De hele wereld is in ban van de chips. Nee, niet die lekkere snack voor bij een film of serie op Netflix. Maar chips die nodig zijn om allerlei dingen te maken. Er zijn tekorten en de wereldwijde industrie ervaart hier de consequenties van. Dreigt er dan ook een tekort voor de PlayStation 5, aangezien de console ook over chips beschikt?

PlayStation 5 tekort

Volgens Sony hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De Japanse techgigant kan nog zeker tot april 2022 moeiteloos de Playstation 5 voorraden blijven aanleveren aan winkels. De vraag is nog altijd meer dan het aanbod. Het bordje ‘uitverkocht’ ga je dus nog wel even zien. Het belangrijkste is dat Sony in elk geval in staat is om de console te produceren.

Het Japanse techbedrijf noemt ook getallen. Tot april 2022 kunnen er zo’n 12,5 miljoen exemplaren van de PS5 verkocht worden. Daarvoor zijn genoeg chips voorhanden. Om je een idee te geven. Ondanks werd bekend dat de console meer dan 10 miljoen keer is verkocht. Om dingen even in perspectief te zetten.Hou je inbox altijd goed in de gaten om een PlayStation 5 voorraad weer