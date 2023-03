Maak je leven makkelijk met deze 6 online lifehacks

Lifehacks zijn handigheidjes die je leven net wat makkelijker maken. Dit kan gaan om de beste manier om bijvoorbeeld een granaatappel te snijden, maar ook hoe je je (werk) leven in 2023 een stuk eenvoudiger en productiever kunt maken. Lees hieronder de top 6 online lifehacks van dit moment.

#1 Audio en video bewerken met Descript

Descript is een desktopprogramma die je kunt installeren op je pc (Windows of Mac). Met deze software kun je gemakkelijk je audio- en videofragmenten importeren en transcriberen. Ideaal als je bijvoorbeeld je zelfgemaakte instructievideo of presentatie wilt bewerken en ondertitelen.

Wil je weten hoe Descript werkt? Bekijk de video hieronder voor een korte (Engelstalige) uitleg van nog geen 3 minuten.

#2 Schrijf snel en eenvoudig teksten met ChatGPT

Neemt teksten schrijven veel van je kostbare tijd in beslag? Met de inmiddels populaire Al-chatbot ChatGPT kun je – met behulp van kunstmatige intelligentie – vragen beantwoorden en verschillende teksten genereren. In januari 2023 zijn er al naar schatting 100 miljoen gebruikers van deze chatbot. Dit terwijl deze lifehack pas sinds eind november verscheen.

#3 Gratis bestanden delen met Jumpshare

Met Jumpshare deel je gemakkelijk bestanden met anderen via een link. Het gaat hierbij vooral om het delen van kleine bestanden. Ontvangers ontvangen een link waarmee ze de gedeelde bestanden in kunnen zien, zonder in te hoeven loggen. Je kunt deze lifehack vergelijken met WeTransfer. Zie in de video hieronder hoe Jumpshare je leven net iets eenvoudiger maakt.

#4 Tijdelijk mailadres met 10 Minute Mail

Wil je een account aanmaken op een platform, maar hier niet je eigen mailadres voor gebruiken? Met deze nummer 4 gratis lifehack maak je tijdelijke mailadressen aan. Hoe het werkt? Wanneer je de website opent van 10 Minute Mail staat er al een mailadres klaar die je kunt overnemen. Vanuit het tabblad kun je 10 minuten lang mails verzenden en ontvangen op dit tijdelijke adres. Eenmaal klaar? Het enige wat je hoeft te doen is de website weer wegklikken.

#5 Mail versturen uitstellen

Is de volgende situatie voor jou een dagelijkse gebeurtenis: een mail versturen en je enkele seconden later beseffen dat je het belangrijkste bent vergeten neer te zetten. Met deze nummer 5 lifehack los je het eenvoudig op. Maak de annuleringsperiode van het verzenden van je email langer.

Hoe je dit doet? Bij Gmail doorloop je de volgende stappen:

Ga eerst naar ‘Instellingen’

Zoek vervolgens ‘Versturen ongedaan maken’ op

Bij het kopje ‘Annuleringsperiode verzenden’ kun je de annuleringsperiode langer uitstellen. Deze staat standaard op 5 seconden. De maximale uitsteltijd is 30 seconden

#6 Creatief brainstormen met Freeform

Ben je bezig met een project voor je studie of je werk waarbij samenwerken en brainstormen essentieel is? Het (nieuwe) programma om te brainstormen is Freeform, ontworpen door Apple. Je kunt met deze tool diverse soorten bestanden vanaf het canvas bekijken en bewerken. Ook is het mogelijk om borden te bewaren in de iCloud.

Wil je gebruik maken van de gratis lifehack Freeform? Dat is mogelijk wanneer je beschikt over de volgende besturingssystemen: iPhone, iPad en Mac die iOS 16.2, iPad OS 16.2 of een macOS Ventura 13.1.