Maak je Switch helemaal retro met nieuwe controllers

Tenminste, nieuwe oude controllers die je nu kunt krijgen voor je Nintendo Switch.

De Nintendo Switch is een geinige nieuwe inslag voor het gamen. Te gebruiken als draagbaar apparaat, maar ook met de ‘joy-cons’ die je kunt losmaken als een setje controllers. Zo blijft Nintendo hun consoles van elkaar onderscheiden.

Oude controllers voor je Switch

Je kunt nu wel je Switch ietsje meer retro maken met een setje nieuwe controllers die Nintendo uitbrengt. Deze zijn exclusief voor Switch Online-gebruikers die volgende maand mogen genieten van speciale Sega Genesis-games, waaronder een hele rits N64-titels. Om die iets authentieker te maken, komen er speciaal voor deze gebruikers voor deze games retro controllers uit. Dat liet Nintendo weten op Twitter.

Eén van deze controllers is uiteraard een ‘gewone’ N64-controller. De andere is een Sega Mega Drive-controller, dat simpele apparaatje. Beide controllers voor je Switch zijn wel wat extra modern gemaakt, met bijvoorbeeld de mogelijkheid voor draadloos verbinden. Ook de Mega Drive controller is ietsje gemoderniseerd, met extra knoppen om de functionaliteit ietsje te verbeteren.

Japan

Die laatste is trouwens helaas wel exclusief voor Japan. De rest van de controllers voor je Switch kunnen wel in meer regio’s besteld worden. Ook export van de Mega Drive controller is vast mogelijk.