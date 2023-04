Maak kennis met de elektrische fietsen van Cortina

De officiële start van het Nederlandse fietsenmerk Cortina was in 2006. In het eerste jaar werden er 4 duizend fietsen geproduceerd, waarna een fusie volgde in het jaar 2008. Het fietsenmerk is rond deze tijd actief in de Benelux en Duitsland. Sinds 2012 zijn de e-bikes van Cortina op de markt te vinden. Inmiddels is de hele generatie opgegroeid met de elektrische fietsen van Cortina. Lees in dit artikel meer over de verschillende e-bikes die dit merk te bieden heeft.

Waar staan de Cortina e-bikes om bekend?

De elektrische fietsen van Cortina staan erom bekend dat ze wel tegen een stootje kunnen, een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben en er daarnaast ook goed uitzien. Vooral tieners en twintigers sluiten perfect aan bij deze omschrijving. Je kan zelf je elektrische fiets persoonlijk pimpen met bijvoorbeeld een fietsmand of fietskrat.

Elektrische transportfietsen: de E-U4

Elektrische transportfietsen zijn ideaal voor dagelijks gebruik. Deze fiets wordt omschreven als een e-bike met een stoer en stijlvol uiterlijk inclusief veel bagageruimte. Ideaal om mee naar je werk te gaan, naar school of om boodschappen mee te doen. Ben je benieuwd naar de elektrische transportfietsen van Cortina? Onze favorieten staan hieronder voor je uitgewerkt.

Cortina E-U4 Transport Active M RB7 2023

De Cortina E-U4 Transport Active M RB7 2023 is een hippe elektrische transportfiets. De gedachte dat elektrische fietsen alleen voor ouderen zijn, wordt met dit ontwerp nogmaals ontkracht. Deze transportfiets is ideaal voor recreatief en stedelijk gebruik. Neem eenvoudig je bagage mee, dankzij het voorrekje en de stevige bagagedrager. Je schaft de E-U4 Transport aan in de kleuren grijs mat of zwart mat, voor een prijs van 2.199 euro.

Lees hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Cortina E-U4 Transport Active M RB7 2023:

Type rit Recreatief gebruik Locatie motor Midden Motor techniek Bosch Active Remmen Rollerbrakes Kracht motor 40 Nm Actieradius 40 – 90 kilometer (upgrade mogelijk)

Cortina E-U4 Transport Solid M RB7 2023

Wil je tijdens je fietstocht de stad ontdekken of in je vrije weekend een flink aantal kilometer afleggen? De Cortina E-U4 Transport Solid M RB7 2023 is geschikt voor zowel recreatief als stedelijk gebruik. Zoals je wellicht is opgevallen is het grootste verschil met de e-bike hierboven: het design. Het voorrekje en de bagagedrager zitten standaard bij deze elektrische transportfiets inbegrepen. Je schaft deze E-U4 Transport Solid aan in de kleuren grijs mat en lichtgrijs mat, voor een prijs van 2.199 euro.

Check hieronder de belangrijkste eigenschappen:

Type rit Dagelijkse korte ridden Locatie motor Midden Motor techniek Bosch Active Remmen Rollerbrakes Kracht motor 40 Nm Actieradius 40 – 90 kilometer (upgrade mogelijk)

Elektrische stadsfiets: de E-foss

Met de trapondersteuning tot maximaal 25 kilometer per uur fiets je eenvoudig naar je werk, naar het station of naar de supermarkt. Het grote verschil tussen een elektrische stadsfiets en een elektrische transportfiets is het design. Stadsfietsen zien er vaak sportiever uit dan een transportfietsen. Ontdek de E-foss van Cortina.

Cortina E-foss M N8 2022

Houd je ervan om nét even wat anders te zijn dan de rest? Met deze E-foss stadsfiets gaat dat jou lukken. Handig als je je elektrische fiets parkeert in een drukke fietsenstalling. Je zal je e-bike snel herkennen. Schaf deze Cortina stadsfiets aan in de kleuren grijs mat of zwart mat, voor een bedrag van 1.689 euro.

Ook voor deze e-bike hebben wij de belangrijkste eigenschappen voor je opgesomd:

Type rit Dagelijkse korte ridden Locatie motor Midden Motor techniek Bafang Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 80 Nm Actieradius 40 – 80 kilometer (upgrade mogelijk)

Of een elektrische fiets bij je past of niet, weet je het beste door het zelf te gaan ervaren. Bij Fietsvoordeelshop.nl boek je gratis en geheel vrijblijvend een proefrit. Zoek je favoriete e-bike uit van Cortina of van een ander merk en ga de weg op. De specialisten geven je graag advies over de juiste maat, je gewenste kleur, het type accu en eventuele accessoires om je fiets mee te pimpen.