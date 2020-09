Maak van je Xbox One controller zelf een joystick - Apparata

Een nieuwe joystick komen voor die ene game? Helemaal net nodig, dat kan gewoon met je eigen Xbox One controller!

Dit jaar staat een beetje in het teken van de nieuwe Microsoft Flight Simulator. In aanloop naar de release kwam het spel veelvuldig voorbij op websites en op YouTube. Nu de game alweer een tijdje verkrijgbaar is, is de hype gaan liggen. Wil je het spel uitproberen dan kan dat met je controller of toetsenbord, maar het beste is natuurlijk met een echte joystick.

Piloten vliegen immers ook niet met een toetsenbord of controller niet waar? Dankzij YouTuber Akaki Kuumeri kun je aan de hand van 3D geprinte materialen je Xbox One controller omtoveren tot een echte joystick. Je moet wel zelf het werk verrichten en de onderdelen op je controller krijgen. Gelukkig laat Kuumeri het allemaal zien in zijn video op YouTube.

We zeggen specifiek de Xbox One controller, want de onderdelen zijn echt op maat gemaakt. Dat betekent dat je niet een PlayStation of Xbox 360 controller kunt ombouwen tot joystick. De kosten komen volgens de YouTuber neer op zo’n 8 euro aan materiaal. Tja, daar kun je geen fatsoenlijke joystick voor kopen toch? Het ombouwen van je controller zou slechts een middagje in beslag moeten nemen.