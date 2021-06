Maar liefst zeven iPhone 13 modellen opgedoken! - Apparata

Wat is Apple allemaal van plan met de nieuwe iPhone 13? Niet drie, vier of vijf maar zeven modellen van de iPhone 13 zijn opgedoken.

Geen prototypes of lekken, maar officiële registraties. In totaal zijn zeven iPhone 13 modellen in de database van de Eurasian Economic Commission (EEC) opgenomen. Voordat een product verschijnt is het zaak dat deze eerst geregistreerd wordt. Vaak is dat allemaal niet zo boeiend, maar wel als je nu opeens ontdekt dat Apple maar liefst zevenmaal iets van plan is met de iPhone 13.

De geregistreerde toestellen luisteren naar de namen A2628, A2630, A2634, A2635, A2640, A2643 en A2645. Onderling zullen de modellen van elkaar gaan verschillen. Denk aan grootte, maar ook camera en natuurlijk prijstechnisch. Over details kunnen we het nog niet hebben. Je kunt niets opmaken aan de hand van deze modelnamen.

Feit is wel dat Apple iets enthousiasts van plan is met de iPhone 13 line-up als deze daadwerkelijk uit zeven modellen zal bestaan. Ter vergelijking. De iPhone 12 line-up bestaat uit vier modellen. Namelijk de iPhone 12, 12 mini, 12 Pro en 12 Pro Max. Een stuk minder dan zeven. Het is afwachten wat dit heeft te betekenen. De nieuwe iPhone 13 verschijnt naar verwachting pas in september of oktober van dit jaar. (via Appleinsider)