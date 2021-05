Maar natuurlijk: Elon Musk brengt koers Dogecoin omhoog - Apparata

Onder de invloed van Elon Musk is de koers van Dogecoin weer gestegen. Het zal weer eens niet waar zijn..

Niet alleen Technoking van Tesla, maar ook koning van de crypto. Elon Muks is een soort zichtbare whale. Normaal gesproken is het onduidelijk of zo’n whale bezig is met het dumpen of laten groeien van een koers. Elon Musk doet het gewoon publiekelijk en heeft lak aan iedereen.

Elon Musk en de Dogecoin koers

Het is nog maar de vraag of de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gaat ingrijpen. Wall Street heeft geen nadelige invloed van de kunstjes van Musk op deze manier, dus het zal de SEC waarschijnlijk niets interesseren. Met uitspraken kan Musk de koers sturen. Dat zien we nu al een paar maanden. Met Bitcoin, maar nog veel meer met Dogecoin. In het begin was het wel imposant, maar nu begint het toch een beetje irritant te worden. Voornamelijk omdat veel mensen Dogecoin inslaan op hoop van mooie woorden van Musk. En dat is niets anders dan gokken in plaats van slim investeren.

Wat is er aan de hand?

In een nieuwe tweet heeft Musk gezegd dat hij samenwerkt met de ontwikkelaars achter Dogecoin om transacties efficiënter te laten verlopen. Deze tweet van Elon Musk bracht vervolgens een flinke stijging van de Dogecoin koers met zich mee. De munt staat op het moment van schrijven op een koerswaarde van 0,52 dollarcent. Een stijging van meer dan 19 procent in 24 uur.