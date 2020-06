Conclusie WWDC20: wees kritisch en koop geen Mac

WWDC20 heeft een verborgen boodschap. Vergeet die nieuwe Mac voorlopig maar.

Iedereen keek uit naar de WWDC20 en dat was niet voor niets. Zoals verwacht was de aankondiging van de aankondiging van de eigen ARM-chip ten koste van Intel een van de belangrijkste aankondigingen. Een onverwachte conclusie naar aanleiding van die aankondiging is dat je voorlopig beter geen Mac kunt kopen. Dat vraagt uiteraard om uitleg.

Waarom je beter geen Mac kunt kopen

De nieuwe Mac met ARM-chip komen wellicht eind dit jaar of vanaf 2021 op de markt. Tot die tijd is de nieuwe MacBook of iMac dus nog voorzien van Intel-chip. Tim Cook sprak, op het oog, geruststellende woorden. Hij verzekerde namelijk dat Apple de Intel-chip nog jaren zal ondersteunen.

Onderzoek in de geschiedenis van Apple leert echter dat ‘jaren’ in de praktijk redelijk kort kan zijn. Als je nu een nieuwe Mac koopt is de kans namelijk groot dat je binnen 4 tot 5 jaar geen ondersteuning meer krijgt. Een blik in de historie maakt dat duidelijk.

Eerdere chip-wissel geeft indicatie toekomst Mac

Voordat Apple de Intel-chips omarmde was er namelijk een andere chip, de zogenaamde PowerPC. In juni 2005 kondigde Apple aan over te stappen op de x86 van Intel. De eerste iMac met Intel-chip verscheen in februari 2006 en de eerste MacBook met dezelfde chip in april. In de loop van 2006 verklaarde Apple dat de overstap volledig was.

De laatste PowerPC (met OS X 10.5) kwam uit in oktober 2007 en ook toen was de verwachting dat men deze nog jaren zou ondersteunen. Jaren bleek hier beperkt tot ruim 2, want met de introductie van OS X 10.6 “Snow Leopard” in augustus 2009 eindigde de support voor PowerPC-macs. Apple kwam wel met een tussenoplossing, Rosetta. Deze toepassing vertaalde codes voor de PowerPC naar Intel, maar ook deze toepassing verdween in 2011. Daarmee werden de laatste PowerPC-macs maar net 5 jaar ondersteund door Apple.

Huidige situatie is nog slechter voor Intel-macs

Als Apple de ondersteuning stopt betekent dit ook dat men de veiligheidsupdates stopt. Sinds de tijd van de PowerPC is cybercriminaliteit echter hand over hand toegenomen. Dit betekent dat het veel minder goed mogelijk is om op een Intel-mac door te werken zonder beveiliging.

Het is dan ook aan te raden om voorlopig geen Mac te kopen en af te wachten tot de nieuwe generatie met ARM-chip op de markt is. Bovendien kan de ARM-chip dan eerst getest worden, zodat je zeker weet wat je koopt. Apparata zal daar uiteraard verslag van doen. Overigens kan de afweging voor de zakelijke markt heel anders uitpakken. Dit legden wij eerder uit.

Bron: PCworld