Mac Studio: klein apparaat, flinke specificaties

De nieuwe Mac Studio is een kleine kast, maar schijn bedriegt. De specificaties zijn namelijk aardig flink.

Het kan aan ondergetekende liggen, maar vaste ‘desktop’ pc’s van Apple sneeuwen altijd een beetje onder. Dat terwijl ze altijd wel flinke specificaties bieden. Denk maar aan de Mac Pro-serie: onbetaalbaar, maar wel uitermate geschikt om flinke taken mee uit te voeren. Mag het allemaal iets kleiner, dan is de Mac Mini iets voor jou. Vanaf vandaag zit er een model tussen deze twee Macs. Ontmoet de Mac Studio.

Zo groot is de Mac Studio naast het eveneens nieuwe Studio Display.

Mac Studio

Wat het is: zowel qua grootte als specificaties is het letterlijk de tussenstap tussen Mac Pro en Mac Mini. Het is een iets groter ding dan de Mac Mini, maar geen grote kast zoals de Mac Pro. Specs zijn makkelijker uit te leggen aan de hand van de nieuwe MacBook Pro’s. Daarbij werden de nieuwste M1-chipsets onthuld: de M1 Pro en de M1 Max.

M1 Max en M1 Ultra

Nu wordt het helemaal leuk: M1 Pro mag je even vergeten, M1 Max is nu de instapper. Deze levert een werkgeheugen van 32 GB of 64 GB op. De basisversie biedt een 10-core CPU en een 24-core GPU. Dat klinkt al prima, maar de M1 Ultra is dus nog een fractie sneller. Deze start met 64 GB werkgeheugen, maar dat mag 128 GB worden. De CPU kan oplopen tot 32, 48 of 64-cores op deze topversie. SSD-opslag kan ook verder vergroot worden naar 8 TB opslag. Daarmee is dit volgens Apple één van de snelste pc’s die ze ooit hebben gebouwd.

Poorten

Verder krijg je een breed scala poorten mee, waaronder vier of zes Thunderbolt 4-aansluitingen (de M1 Ultra krijgt twee extra TB4-poorten voorin), een ethernet-kabel, twee USB-A poorten, een HDMI kabel om hem aan te sluiten op het Studio Display (of een ander scherm) en een 3.5 mm jack-aansluiting. Zware taken zijn niks voor deze krachtige pc.

Prijzen (duur!)

Zoals altijd heeft dat wel zijn prijskaartje. De Mac Studio start vanaf 2.329 euro. Dat is de 32 GB werkgeheugen-versie met een 512 GB grote SSD en de M1 Max chip. Er is veel te kiezen, maar als je écht alles kiest kom je uit op de 20-core M1 Ultra met 128 GB werkgeheugen en een 8 TB grote SSD. Die gaat 9.229 euro kosten. Oef. Bestel nu en tegen 21 maart zal je je gloednieuwe Mac Studio ontvangen.