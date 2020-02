Mac verslaat Windows, maar het is niet positief

Niet echt iets om trots op te zijn.





Mac heeft het voor elkaar gekregen om Windows te verslaan. Niet op het gebied van gebruiksvriendelijkheid of op een ander gerelateerd vlak. Nee, de malware die in omloop is groeit meer op Mac ten opzichte van Windows. En dat is opmerkelijk.

Normaal gesproken heeft Microsoft Windows een reputatie met het aantal virussen en trojans die in omloop zijn voor het besturingssysteem. Apple Mac werd juist gezien als de ‘schonere’ tegenhanger met een sterke firewall. Die tijden zijn misschien wel verleden tijd.

Volgens het State of Malware rapport van Malwarebytes zijn het aantal dreigingen op Mac in 2019 met maar liefst 400% toegenomen. Men spreekt over 11 dreigingen per Mac-geval, tegenover 5,8 dreigingen per Windows-geval.

Het laat zien in welke richting de markt van malware op beweegt. Dit betekent echter niet dat je plots veilig zit op je Windows computer. Nog steeds is Windows hot onder hackers en kwaadwillenden. Simpelweg omdat Windows wereldwijd veel meer gebruikt wordt dan Mac. Hetzelfde geldt voor het eeuwige iOS vs. Android verhaal: Android is en zal potentieel aantrekkelijker blijven voor criminelen om kwaadaardige software voor te bedenken. Voor alle systemen geldt: een goede virusscanner én bewust letten op je computer- en surfgedrag kan een hoop ellende voorkomen.