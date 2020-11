Problemen voor Google Chrome op nieuwe MacBook - Apparata

Gelukkig zijn er diverse work-arounds en heeft Google al een oplossing voor MacBook gebruikers.

De nieuwe MacBook met eigen Apple-chip blijkt nogal een uitdaging voor ontwikkelaars. Nu blijkt dat ook Google Chrome op de nieuwste MacBook tot een probleem leidt.

Google Chrome 87 crasht op MacBook

Gebruikers die de nieuwste MacBook al in huis hebben en ook de nieuwste versie van Google Chrome (Google Chrome 87) installeerden kwamen van een koude kermis thuis. Het blijkt namelijk dat, wanneer je de versie voor macOS downloadt, er spontane crashes optreden. Dat is opmerkelijk want Google heeft ontwikkelaars uitgebreid de tijd gegeven om de functionaliteit met de eigen chip te testen. Toch trad Google bijzonder snel op.

Google fixt Google Chrome 87 voor MacBook razendsnel

Klaarblijkelijk kostte het niet veel moeite om het probleem op te lossen. Google kwam namelijk direct met een mededeling waarin men het probleem erkende en waarin men twee work-arounds gaf. De eerste was zeer creatief, namelijk via Bluetooth. De tweede oplossing werkt ook, maar zorgt ervoor dat de browser minder gebruiksvriendelijk is en bovendien zo’n 20% langzamer. Dat was dus geen van beide ideaal.

Inmiddels heeft men echter al een definitieve oplossing gevonden en een update voor de installatie gemaakt. Deze kun je vinden door via de downloadpagina van Google Chrome de versie ‘Mac met Apple chip’ te zoeken en deze te downloaden. Als je hier niet voor kiest zal de fix uitgerold worden met een volgende update, die je binnen enkele weken kunt verwachten.

Hobbelige lancering voor nieuwe paradepaardje Apple

De lancering van een MacBook met eigen chip is een grote mijlpaal voor Apple en daarom is het des te opvallender dat de start verre van vlekkeloos verloopt. Zo bleek de integratie van iPhone-apps minder hecht dan tijdens de presentatie was aangekondigd. Ook bleek er een externe oplossing nodig te zijn om Windows 10 op de nieuwe Mac’s te kunnen laten werken. Nu komt het integratieprobleem van Google Chrome daar bovenop. We hopen dan ook dat hiermee alle kinderziektes voor het nieuwe paradepaardje van Apple geweest zijn.