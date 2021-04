MacBook en iPad geraakt door tekorten - Apparata

Apple merkt negatieve gevolgen op het tekort aan chips voor productie van de MacBook en de iPad.

Het wereldwijde tekort aan chips is van invloed op tal van producten. Van auto’s, tot smartphones tot computers. In de Verenigde Staten is het al meerdere keren voorgekomen dat autobedrijven de productie van een voertuig hebben moeten staken vanwege tekorten. Ook Apple heeft daar blijkbaar mee te maken.

Volgens Nikkei hebben de tekorten aan chips gevolgen voor de productie van de MacBook en de iPad. De productie zou een vertraging hebben opgelopen. Orders die openstaan voor de apparaten worden met vertraging geleverd. De geluiden zijn dat de bestelling zijn uitgesteld naar een levering in de tweede helft van dit jaar.

Tekorten voor MacBook en iPad

Voor zover bekend zijn de gevolgen alleen van toepassing op de MacBook en de iPad. De iPhone ontspringt vooralsnog de dans, wat natuurlijk goed nieuws is voor Apple. De vraag is echter of dit ook zo blijft, of dat de iPhone vroeg of laat te maken gaat krijgen met tekorten.

Het is onduidelijk welk type MacBook of iPad gebukt gaan onder de tekorten aan chips. Er is ook nog geen vooruitzicht op betere tijden. Het tekort aan chips valt te wijten aan de coronacrisis. Meer dan ooit is er vraag naar elektronica, wat gevolgen heeft voor een enorme industrie.