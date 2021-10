Macbook Pro 2021 reviews zijn het bijna allemaal eens

Apple kan tevreden zijn. De ene review na de andere over de nieuwe Macbook Pro 2021 is vrij duidelijk. Het is een top apparaat.

Terug naar de basis, dat is wat Apple heeft gedaan met de nieuwste MacBook Pro. De Touch Bar mocht vertrekken. Daar kwamen ouderwetse poorten voor in de plaats. Tel daarbij op dat het ‘oude’ toetsenbord eveneens aanwezig is. Daarmee heb je een Macbook Pro van weleer met hardware van vandaag de dag. Een uiterst krachtige combinatie, zo klinken ook de geluiden.

De ene na de andere review van de Macbook Pro 2021 kun je erop naslaan. Sommigen durfen zelfs te stellen dat het de beste laptop is van dit jaar. Hieronder een opsomming van reviews van gerespecteerde media en personen binnen de industrie. De M1 was al een ware krachtpatser en met de M1 Pro en M1 Max zet Apple binnen een jaar alweer de volgende stap.

De keuze om eigen chips te ontwikkelen was misschien wel de belangrijkste keuze van Apple in de afgelopen 10 jaar. Het levert ze in elk geval succes en liefde op. Want de positieve geluiden zijn duidelijk! Check een review, of meerdere uiteraard, van de nieuwe Macbook Pro 2021 hieronder.