MacBook Pro problemen bij het dichtklappen

Een MacBook Pro is een laptop en die kan je dichtklappen. En daar is nu een niet zo fijn probleem bij ontstaan.

Sommige 16-inch MacBook Pro-bezitters lijken een gedeeld probleem te hebben geïdentificeerd dat suggereert dat de MagSafe 3-connector soms niet de verwachte lading levert wanneer hun Mac is uitgeschakeld. En de laptop dus dicht is. Toch vervelend, want dan laadt je het apparaat juist vaak op.

Problemen bij dichtklappen MacBook Pro

Dit lezen we bij meerdere gebruikers op Reddit. Sommige 16-inch MacBook Pro-modellen worden, wanneer ze uitgeschakeld zijn, niet opgeladen. Dit als de “MagSafe”-connector is aangesloten. In plaats van groen te worden, knippert het “MagSafe”-lampje oranje. Hierdoor levert het geen stroom aan de Mac-batterij. Sommige klanten hebben contact opgenomen met Apple Support om een ​​oplossing te vinden. Hier is wisselend succes mee. Een gebruiker in het bijzonder zei dat Apple Support na lang heen en weer geslingerd had besloten om hem een ​​vervangende laptop te sturen.

Oplossing

Een video gedeeld op Reddit laat zien dat wanneer de MacBook Pro is gesloten, het lampje op de ‌MagSafe‌-oplader herhaaldelijk oranje knippert. Dit gaat gepaard gaat met het typische macOS-oplaadgeluidseffect. Een constant oranje lampje betekent dat de MacBook wordt opgeladen, terwijl groen aangeeft dat hij volledig is opgeladen.

Als een MacBook Pro is aangesloten op ‌MagSafe‌ terwijl deze is ingeschakeld en vervolgens wordt uitgeschakeld, blijft ‌MagSafe‌ 3 de Mac opladen zoals verwacht. Het probleem doet zich alleen voor bij sommige gebruikers wanneer ze proberen de ‌MagSafe‌-connector aan te sluiten wanneer de Mac al is uitgeschakeld. Misschien is de oplossing om de Mac gewoon niet helemaal af te sluiten… Apple heeft nog geen reactie de wereld ingestuurd. Wel heeft het meerdere gebruikers een nieuw apparaat gegeven.