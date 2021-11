MacBook Pro van €4000 crasht bij kijken YouTube-filmpjes

Je zou zeggen dat je ongestoord HDR-filmpjes op een MacBook Pro van €4000 kunt afspelen, maar gek genoeg crasht de laptop gewoon…

Reviewers zijn laaiend over de nieuwe MacBook Pro-serie van Apple. Dit najaar kwam de techgigant met een serie nieuwe laptops met razendsnelle M1 Pro- en Pro Max-SoC’s. Maar kennelijk was het toch niet de beste keuze om een eigen processor te maken, als het afspelen van een filmpje al voor een stevige crash kan zorgen. En dat is precies wat er momenteel bij een onbekende hoeveelheid gebruikers gebeurt.

MacBook Pro crasht bij filmpjes

Het afspelen van filmpjes zou voor zelfs de meest eenvoudige laptop geen probleem moeten zijn. Maar volgens gebruikers van het MacRumors-forum is dat weldegelijk een probleem voor de laptops, die tenminste €3000 en tot wel bijna €7000 kunnen kosten.

Tijdens het kijken van 4K-filmpjes in HDR op YouTube crasht een onbekend aantal MacBook Pro-laptops ogenschijnlijk zonder enige aanleiding. Het gaat om een kernel-level crash waardoor de gehele computer dus crasht; niet alleen de browser waar de content in gekeken wordt.

Daarover gesproken, zowel in Safari als Chrome lijkt het probleem op te treden. Ook zeggen gebruikers met uiteenlopende configuraties van de M1 Pro en Pro Max-MacBooks het probleem te ervaren, al wordt de configuratie van €4000 het vaakst genoemd. Het is niet bekend of andere videoplatformen ook een crash veroorzaken. Naar verluidt heeft het met de AV1 decoding van 4K HDR-video’s te maken. Voor zover bekend werkt Apple nog niet aan een oplossing.