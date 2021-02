MacOS 11.2.2 moet MacBook-slopende docks verhelpen - Apparata

Foto @Tianyi Ma via Unsplash

MacBook laptops met een M1-processor zouden gesloopt kunnen worden door docks en USB-C hubs van derden, maar MacOS 11.2.2 verhelpt dit.

Nieuwe MacBook laptops (2019 en nieuwer) werden naar verluidt gesloopt door docks van derden. MacOS Big Sur 11.2.2 moet die problemen nu verhelpen. Het is de tweede update in twee weken, dus het lijkt erop alsof Apple haast had met deze update. Dit is er veranderd.

MacBook-slopende docks

MacBook-laptops met een M1-processor zouden naar verluidt verwoest kunnen worden door docks en andere hardware van derden. MacBooks en MacBook Airs met M1 hadden om een of andere reden problemen met docking stations maar ook USB-C hubs.

Uiteraard is het in zo’n geval altijd maar de vraag wie hier schuldig is. Als je een MacBook Pro van ruim €2500 koppelt aan een €2,99 docking station van AliExpress, dan zullen weinig mensen medelijden met je hebben. Maar volgens TheVerge gebruikten sommige getroffen gebruikers respectabele merken. Uit een poll op Reddit bleek dat 74 van de 221 ondervraagden het probleem hadden meegemaakt.

Uiteraard zijn die cijfers lastig te interpreteren omdat het om een enquête gaat. Nuance is er dus niet. Ook weten we niet of de cijfers representatief zijn. Het geeft daarentegen wel aan dat er genoeg gebruikers zijn geweest die met een kapotte MacBook zitten door het gebruik van docks en USB-C hubs van derden.

MacOS Big Sur 11.2.2 moet het probleem van het slopen van je PC verhelpen. Uit diens patch notes blijkt dat de update zich alleen op het vermelde probleem richt.

MacOS Big Sur 11.2.2 voorkomt MacBook Pro (2019 of nieuwer) en MacBook Air (2020 of nieuwer) modellen van het oplopen van schade bij het koppelen aan bepaalde USB-C hubs en docks van niet-comforme derden.

Bron: MacRumors