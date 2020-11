MacBook Pro's onbruikbaar na update macOS Big Sur - Apparata

Als je één van deze MacBook Pro’s hebt moet je nú actie nemen.

Het nieuwe besturingssysteem voor MacBooks, macOS Big Sur, wordt uitgerold. Veel enthousiaste Mac-eigenaren gingen direct over op installatie, maar er zijn problemen. Sterker nog, sommige MacBook Pro’s worden volgens gebruikers volledig onbruikbaar.

Tijdens WWDC 2020 kondigde Apple macOS al aan. Met dit nieuwe besturingssysteem zorgt Apple voor een optimale configuratie tussen de nieuwe MacBook’s met ARM-chip, die inmiddels ook aangekondigd zijn.

Daarnaast voert men ook een aantal andere verbeteringen aan het besturingssysteem door. De updates werden dan ook beschreven als de grootste veranderingen ooit.

Kinderziektes en onbruikbare Macbook’s door macOS

Nu Apple vorige week begonnen is met de uitrol van het nieuwe besturingssysteem waren er natuurlijk enthousiastelingen die het nieuwe besturingssysteem direct downloadden. Zij melden nu verschillende kinderziektes. Die kunnen meestal door resets worden opgelost.

Dat ligt anders voor bezitters van een 13 inch MacBook Pro uit 2013 en 2014. Als zij updaten naar macOS Big Sur worden zij geconfronteerd met een zwart scherm. Normaal gesproken werken ook voor dit probleem de resets, maar in dit geval niet. Deze betreffende Mac’s worden volkomen onbruikbaar.

Wat te doen en hoe reageert Apple?

Volgens Apple zijn de 13 inch MacBook Pro’s uit 2013 en 2014 de oudste generatie Pro’s die nog door macOS Big Sur worden ondersteund, dus het lijkt een technisch probleem. Apple heeft echter nog niet inhoudelijk gereageerd, maar wel aan gebruikers gevraagd om hun Mac in te sturen voor onderzoek.

Technische gebruikers zijn zelf met de hardware in de Macbook aan de slag gegaan, maar dat is geen officiële reparatiemogelijkheid en in verband met garantie en de benodigde technische kennis ook niet aan te bevelen. Het beste is om, als je de update nog niet hebt, de mogelijkheid voor automatische updates uit te schakelen en macOS Big Sur nog niet te installeren totdat Apple een officieel standpunt en wellicht officiële fix heeft uitgebracht.

Bron: Slashgear