MacOS Monterey is bijna hier, dit krijg je allemaal

Upgraden naar de nieuwste MacBook Pro niks voor jou, maar wel een aantal nieuwe features op je oudere MacBook? Dan ben je vast blij met de spoedige release van MacOS Monterey.

Bij Apple gaat alles lekker traditioneel. Wanneer er een nieuwe iPhone uitkomt, komt er tijdens of net na de release ook een gloednieuwe versie van iOS voor oudere iPhones. Bij de Macs gaat het niet anders. We hebben vorige week kennis mogen maken met de gloednieuwe 2021-modellen van de MacBook Pro die vanaf komende week geleverd worden. Dat betekent traditiegetrouw dat de hagelnieuwe versie van MacOS genaamd Monterey ook voor komende week op de planning staat.

Release MacOS Monterey

Sterker nog: MacOS Monterey staat her en der al aangekondigd voor 25 oktober: morgen dus. Vanaf dan is het hagelnieuwe OS voor je Mac te downloaden op oudere MacBooks. Je kunt de versie downloaden op de volgende apparaten:

iMac (vanaf eind 2015)

iMac Pro (vanaf 2017)

MacBook Air (vanaf begin 2015)

MacBook Pro (vanaf begin 2015)

MacBook (vanaf 2016)

Mac Pro (vanaf 2013)

Mac Mini (vanaf 2014)

Features MacOS Monterey

Uiteraard wil Apple voor de beste MacBook ervaring dat je de nieuwe MacBook Pro met M1 Pro of Max chip koopt, maar voor wie dat niet ziet zitten en zijn oude MacBook nog met liefde gebruikt, komen er ook een aantal mooie features. We nemen even de belangrijkste met je door.

FaceTime

Ten eerste is er veel tijd en moeite geïnvesteerd om FaceTime op MacOS Monterey uitgebreider te maken dan ooit tevoren. Het gros van deze features zagen we ook al in de release van iOS 15, maar je kunt deze dus ook op je MacBook krijgen. Bijvoorbeeld SharePlay. Dan kun je met iedereen in het FaceTime-gesprek samen een film kijken of muziek luisteren. Dat wat je kijkt of beluistert wordt dan gestreamd naar iedereen die aanwezig is in je gesprek.

FaceTime lijkt ook meer dan ooit een concurrent voor Teams of Zoom te willen worden. Een aantal features die we van deze wat zakelijke gerichte apps kennen, komen ook naar FaceTime. Zo kun je je scherm delen en dingen aanwijzen op je scherm en kun je alle deelnemers in een soort grid zien en licht degene die praat op. De microfoon is aangepast om helderder te klinken, door spatial audio hoor je zelf beter en ook portretmodus voor FaceTime komt naar Mac.

FaceTime voor Android en Windows!

FaceTime is en blijft natuurlijk het speerpunt van Apple, maar er komt iets nieuws. Met MacOS Monterey kun je een weblink creëren voor je FaceTime-gesprek. Daar kan iedereen aan meedoen, zelfs als ze een device hebben zonder iOS of MacOS! Android en Windows zijn ondersteund als OS om de weblink te kunnen gebruiken en alles blijft te allen tijde end-to-end-versleuteld.

Safari

MacOS Monterey volgt iOS 15 met een wat meer opgeruimde lay-out voor Safari. De tabbladenbalk wordt anders ingedeeld, bijvoorbeeld.

Ook kun je tabbladen groeperen en deze groepen opslaan, zodat je een groep websites tegelijk kunt openen wanneer je deze allemaal nodig hebt. Deze zijn makkelijk te delen via email en werken ook tussen al je Apple-devices.

Focus

In iOS 15 maakten we kennis met Focus, die notificaties op je iPhone selectief kan laten doorstromen en volledig uitschakelen wanneer je het even druk hebt. Focus komt ook naar MacOS Monterey en werkt hetzelfde. Wanneer jij aangeeft dat je even niet gestoord wil worden, krijg je geen meldingen meer binnen. Als je alles tussen je Mac en iPhone hetzelfde hebt ingesteld, kun je zelfs via je Mac beide appraten op dezelfde Focus-modus zetten en vice versa.

Quick Note

Bespaar jezelf de moeite van iets kopiëren, plakken of overtypen: met Quick Note kun je een stuk tekst selecteren en dat direct naar je notities zetten. Dit werkt ook voor andere Apple-apps waar je belangrijke info wil opslaan. Quick Notes zullen als thumbnail verschijnen in de app waar je ze van hebt opgeslagen, of in je notities terug te vinden zijn.

Universal Control

Ben je met iets bezig wat tussen je iPad en Mac gedeeld moet worden? Met Universal Control zijn de apparaten met elkaar verbonden en sleep je het zo van de één naar de ander. Je muiscursor werkt dan ook op je iPad en je iPad functioneert als een soort tweede scherm. Delen van andere apparaten naar je Mac kan ook met AirPlay.

Live Text

MacOS Monterey krijgt ook een reeds bekende feature van iOS 15: tekst herkennen in foto’s. Selecteer tekst in foto’s en sla het op, zoek het op of zet het zelfs als locatie of nummer in je contacten of notities.

Maps

Ten slotte houden we het vandaag bij de nieuwe versie van Maps. Apple is hard bezig met het bouwen van nieuwe kaarten die met 3D-effecten steden mooier in de app kunnen maken dan ooit.

Ze zijn hard bezig met deze feature voor de grootste steden ter wereld, dus het duurt nog even voordat ze ook Roelofarendsveen zo hebben geïntegreerd (als dat ooit gebeurt). Wel krijg je alvast de nieuwe lay-out van Kaarten.

Veel meer

Verder brengt MacOS Monterey een tal van andere functies. Je kunt van dit alles en meer genieten vanaf 25 oktober, dus houd je updates-pagina goed in de gaten.