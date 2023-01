Mada 9: Taliban onthullen Afghaanse “superauto”

De buitenkant ziet er inderdaad uitermate futuristisch uit, maar de Afghaanse “superauto” Mada 9 blijkt toch vooral schone schijn.

Welkome PR voor de Taliban

Afghanistan komt, sinds de machtsovername door de Taliban, vooral in het nieuws door draconische onderdrukkende wetten waar vooral vrouwen het slachtoffer van zijn. De Taliban is er dus alles aan gelegen om met iets positiefs te komen. Dit om de moed erin te houden en de inktzwarte reputatie van het islamitische emiraat op te kalefateren.

Abdul Baqi Haqqani, een kopstuk van de Taliban, de islamistische groep die in Afghanistan de lakens uitdeelt, onthulde apetrots het futuristische Mada 9 prototype op 10 januari 2023, vergezeld door een gloedvolle speech. In deze speech gaf hij hoog op over de Afghaanse toewijding aan wetenschap en technologie.

Het prototype Mada 9 is ontwikkeld door het Afghaanse bedrijf ENTOP, in samenwerking met het Afghanistan Technical Vocational Institute. Volgens hoofdontwerper Mohammad Riza Ahmadi kostte het ENTOP en het instituut voor beroepsonderwijs vijf jaar om van een idee tot een prototype te komen. Bijna alle ontwikkelwerk is dus gedaan in de periode toen de vorige regering nog in Afghanistan zat.

Mada-9 in feite een ombouw rond Toyota-motor

De Mada 9 heeft een buizenframe en pushrod-ophanging, die populair was in de jaren zestig in Formule 1-auto’s. Net als in Italiaanse supercars bevindt de motor van de Mada-9 zich achter de bestuurder. De motor is een viercilinder Toyota.

Deze motor lijkt, op basis van een video, een 1.8 liter 1ZZ-motor te zijn, die rond de eeuwwisseling in meer dan tien goedkopere Toyota-modellen dienst deed. De 1ZZ levert ‘slechts’ een maximum van 130 pk, maar de Britse fabrikant Lotus slaagde er in de motor op te voeren tot 218 pk.

Dit versnelt de lichte sportwagen Elise van Lotus tot 100 km/uur in minder dan vier seconden. Waarschijnlijk hebben de Afghanen dezelfde truc uitgehaald: een zeer lichte carrosserie, en de motor getweakt. Toch is Mada 9 een opmerkelijke prestatie. In een toekomstige editie willen ze een elektrische versie bouwen.

Ahmadi wil naar verluidt het pronkstuk tonen op een komende expo in Qatar en daarna mogelijk ook internationaal gaan. Als afsluiter, de legendarische Peugeot 206 commercial The Sculptor, waar het verhaal van de Mada 9 wel wat van weg heeft.