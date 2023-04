Wil je nooit meer in de rij staan bij een laadstation, je elektrische voertuig ook ‘s nachts opladen en je voertuig gebruiken om energie op te kunnen slaan? Dit zijn allemaal voordelen van een laadpaal aan huis. Maar mag je zomaar een laadpaal plaatsen bij je koopwoning of huurwoning? Lees in dit artikel alles over de regelgeving omtrent het plaatsen van een laadpaal bij je koop- of huurwoning.

Een laadpaal plaatsen bij je koopwoning (met eigen terrein)

Heb je een eigen inrit bij je koopwoning? Dan mag je als particulier zonder restricties een laadpaal op je eigen terrein plaatsen. Indien je woning geen eigen inrit heeft en het wel mogelijk is om naast je privéterrein te parkeren, kan het een logische keuze zijn daar een laadpaal te plaatsen. Je vraagt in deze situatie toestemming bij de gemeente waarin je woont. Geeft de gemeente toestemming, dan is het goed te weten dat de laadpaal niet alleen voor eigen gebruik is omdat het een openbare laadpaal betreft.

Gelden er andere regels bij een appartement dat je hebt gekocht?

Het wordt op het gebied van regelgeving ingewikkelder als je woont in een koopappartement. Je wilt namelijk een laadpaal plaatsen bij een parkeerplaats, parkeergarage of op je eigen terrein. Bij een koopappartement ben je automatisch lid van de vereniging van eigenaren, afgekort vve. De vve is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gezamenlijke delen van het gebouw en terrein, zoals de gedeelde parkeerplaatsen. Je kunt als lid voorstellen een eenduidig plan op te stellen, zeker gezien de vraag naar laadpalen alleen nog maar zal toenemen in de toekomst.

Hoe zit dat bij een huurwoning?

Bij een huurwoning heb je altijd toestemming nodig van je verhuurder of woningbouwvereniging voor het (laten) plaatsen van een laadpaal. Indien je huurwoning beschikt over een parkeergarage of vaste plekken om te parkeren, is medewerking van je verhuurder nog meer vereist. In de meeste gevallen zullen de kosten voor het plaatsen van je eigen laadpaal worden doorberekend in je maandelijkse huurprijs. Ook als je in een huurwoning woont kun je natuurlijk bij de gemeente waar je woont een aanvraag doen voor een publieke laadpaal in de straat. Op deze manier kun je alsnog dicht bij huis laden.

Welke aanbieders van laadoplossingen raden wij aan?

Wanneer je op zoek gaat naar een aanbieder van laadpalen aan huis, is het goed om de volgende aandachtspunten mee te nemen in je overweging: het merk, laadvermogen, de zuinigheid van de paal en eventuele extra functies. Om je zoektocht te vereenvoudigen hebben wij onze favoriete laadpalen voor thuis hieronder op een rij gezet:

Alfen: Eve Single S-line en Pro-Line

Alfen heeft twee lijnen slimme thuisladers waaruit je kunt kiezen: de Eve Single S-line en de Eve Single Pro-line. De laders zijn geavanceerd en robuust, waardoor je eenvoudig gebruik kunt maken van de palen en de betrouwbaarheid wordt gegarandeerd. Je hebt de mogelijkheid om hernieuwbare energiebronnen te integreren of bijpassende slimme producten te koppelen.

Wallbox: Plusar

Met een laadpaal van Wallbox laad je je elektrische voertuig veilig en snel op terwijl elektriciteitskosten worden verlaagd. Je kunt met de Wallbox je voertuig ‘s nachts opladen tegen een lager tarief of met behulp van zonnepanelen op je dak. De kleine, maar krachtige Wallbox Plusar is ontwikkeld voor dagelijks gebruik. Met de compacte afmetingen, een laadvermogen tot 22 kW en een klein ontwerp past deze laadpaal op elke locatie. Ben je een liefhebber van smart apparaten? Verbinden via Wi-Fi of bluetooth is mogelijk met de Pulsar Plus.

