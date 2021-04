Makers van Cyberpunk 2077 verdienen dik geld aan de game - Apparata

Ook al was de lancering een flop, de makers van Cyberpunk 2077 hebben veel geld aan het spel weten te verdienen.

Cyberpunk 2077, heb jij het gespeeld of ben je al je interesse verloren na alle commotie die rondom de game is ontstaan? Het zou dé game van 2020 moeten worden, maar dat liep heel anders. De release werd keer op keer uitgesteld. Dan toch verscheen het spel tegen het einde van 2020, maar het zat vol met bugs en was op sommige platformen zelfs onspeelbaar.

Geld verdienen aan Cyberpunk 2077

Je mag gerust stellen dat Cyberpunk 2077 een flop was. Althans, de lancering van de game. Maar als je kijkt naar het financiële plaatje dan hebben ze er bij CD Projekt Red geen biertje minder op gedronken. Uit de laatste cijfers van het bedrijf blijkt dat ze omgerekend zo’n 468.000 euro aan de verkoop hebben verdiend. Dat is vier keer zoveel als je de cijfers vergelijkt met 2019. De release van Cyberpunk 2077 heeft de Poolse ontwikkelaar geen windeieren gelegd.

Meer dan 13,7 miljoen exemplaren van Cyberpunk 2077 werden verkocht (PDF). Niet eerder wist CD Projekt Red zo’n succes te behalen met een game. Ondanks alle drama rondom bugs en glitches heeft het Poolse bedrijf het dus helemaal niet slecht gedaan. Aan de andere kant. Je vraagt je af hoe het spel had verkocht als de ontwikkelaar niet zoveel problemen had rondom de release. Desalniettemin een mooi resultaat voor de makers. De volgende keer niet meer doen hè.