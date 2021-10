Makkelijk websites volgen met deze volgknop

Je favoriete websites volgen wordt nog makkelijker met deze volgknop.

Websites volgen, het is niet nieuw. Daar hebben we RSS voor. En Google heeft RSS nog niet helemaal opgegeven. Eerder dit jaar is het begonnen met het testen van een volgknop in Chrome op Android, waarmee gebruikers updates van websites op de nieuwe tabbladpagina kunnen krijgen. Vanaf vandaag is de functie beschikbaar in een stabiele versie van de browser, zodat alle Android-gebruikers het kunnen proberen.

Makkelijk websites volgen

De RSS-volgknop van Chrome is nu beschikbaar voor alle Android-gebruikers. De functie zou volgend jaar op iOS moeten verschijnen. Een speciale desktopversie komt er ook nog aan, maar dat laat nog langer op zich wachten. Het wordt dus niet in één keer uitgerold, maar stapsgewijs.

Als je Chrome 94 of een pre-stabiele versie gebruikt, zie je mogelijk al de knop Volgen in het menu. Anders, zoals Chrome director of engineering Adrienne Porter Felt op Twitter schreef, kun je de functie handmatig inschakelen.

Dat kan je doen door naar Chrome te gaan door in te tikken chrom://flags. Zoek vervolgens naar “webfeed” en schakel de instelling in. Hoewel de volgknop voorlopig alleen beschikbaar is op Android, stelde Felt voor dat deze volgend jaar naar iOS komt.

Google

Bruikbaar

RSS is toch een ‘oude’ functie. Of veel mensen het nog (gaan) gebruiken is de vraag. Ook zal de functie niet hetzelfde bruikbaarheidsniveau hebben als speciale RSS-lezers. Het wel kan een handige en makkelijke manier zijn om op de hoogte te blijven van updates van je favoriete websites.