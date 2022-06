Makkelijker je vrienden vinden in Fortnite

Soms is het lastig om in Fortnite vrienden te vinden, daar komt een oplossing voor.

Fortnite is razend populair. En terecht, het is gewoon een vermakelijk spel dat je met vrienden online kan spelen. Het leukste is dat je dit niet met willekeurige spelers doet, maar met vrienden. Om je te helpen betere ´squadleden´ te vinden, test Fortnite-ontwikkelaar Epic Games nieuwe sociale tags voor profielen. Hiermee kan je aangeven hoe je graag speelt en die kunnen worden gebruikt om je te matchen met andere gelijkgestemde spelers.

Vrienden vinden in Fortnite

Volgens een blogpost van de ontwikkelaar bevatten tags dingen zoals je favoriete spelmodi en of je een microfoon wilt gebruiken of niet. Als je ten minste één sociale tag hebt toegevoegd, kan je uitnodigingen verzenden en ontvangen van mensen met overeenkomende tags die zich in je serverregio bevinden. Dit met behulp van een nieuw gedeelte ‘Looking for Party’ in het zijbalkmenu. Je kunt “Looking For Party” in- of uitschakelen. Dus als je geen uitnodigingen van andere spelers wilt ontvangen op basis van je tags, schakel het dan gewoon uit.

Je hebt misschien nog geen sociale tags en Looking For Party-functies, omdat ze nu worden getest. “Deze functies zullen stapsgewijs worden uitgerold naar alle spelers in een tempo dat afhankelijk is van de test”, zei Epic. En je moet er zeker van zijn dat je de nieuwste update van de game hebt, die dinsdag is uitgebracht.

#Fortnite Hotfix:



The Bucket Percentage of test players for the Social Tags has been increased again:

– 75%

➥ 100%



Everyone now has the Social Tags and Looking For Party features! https://t.co/okctBDaC6K pic.twitter.com/H5KM0vcKqU — FNAssist – News & Leaks (@FN_Assist) June 21, 2022

Nieuw

Epic begon eerder in juni met het laatste seizoen van Fortnite en het draait allemaal om de sfeer. Darth Vader is een ontgrendelbare skin voor de gevechtspas van dit seizoen, en als onderdeel van de nieuwste update kun je hem op het Fortnite-eiland bevechten om een ​​werpbaar lichtzwaard te krijgen.