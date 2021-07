Makkelijker meepraten in WhatsApp

Afbeelding via WhatsApp

De berichtendienst introduceert een nieuwe functie waarmee meepraten in WhatsApp veel makkelijker gaat worden. Ook als een videogesprek al begonnen is.

Groepsgesprekken binnen WhatsApp, we kennen ze allemaal. Soms heel nuttig, soms heel vervelend. Binnen deze groepen kan er ook gebeld worden, waarin (alle) deelnemers worden toegevoegd. Neem je niet op? Dan kan je er niet meer in. Zeker als dit voor een zakelijke meeting wordt gebruikt, is dit heel vervelend als je net even te laat bent. Daar komt verandering in.

Meepraten in WhatsApp

De berichtendienst heeft een functie toegevoegd waarmee je het groepsgesprek nog in kan. Er is wel één voorwaarde: het gesprek moet nog bezig zijn. Je kan dan altijd het gesprek nog in, maar je kan er ook uit. WhatsApp toont tevens een venster wie er al in het gesprek zit. Ook zie je naar wie er uitnodigingen zijn verzonden om mee te doen. Gebruikers kunnen de oproep om mee te doen tijdelijk afwijzen. Dit kan door middel van de ‘negeren- knop’. Maar wees niet bang, later kan je alsnog deelnemen.

Afbeelding via WhatsApp

Vernieuwend?

Het is niet echt vernieuwend, maar het maakt het meepraten in WhatsApp wel makkelijk. Veel concurrenten zoals Zoom hebben dit al lang. En de dienst is er ook vrij laat mee. Zeker in de tijd van veel thuiswerken was het fijn geweest om dit al eerder te hebben. Maar goed, het is er nu wel. En veel mensen gebruiken WhatsApp als eerste communicatiemiddel. Het videobellen is toch een mooie toevoeging en met deze functie wordt dat weer een stukje beter.