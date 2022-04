Makkelijker overstappen van iOS naar Android met deze app

Eindelijk, de app van Google die het makkelijker maakt om van iOS over te stappen naar Android is er dan toch.

Altijd gezeur. Als je zou willen overstappen van bijvoorbeeld een iPhone naar een Samsung ben je alles kwijt. Of je bent eeuwig bezig om de boel goed over te zetten. Daar komt nu verandering nu Google eindelijk de “Switch to Android”-app heeft uitgebracht.

Overstappen met deze app naar Android

Apple had dit slim genoeg al met de “Move to iOS”-app. Deze is er al sinds 2015, Google heeft dus wel even wat tijd genomen. Nu heeft het bedrijf dus een soortgelijke applicatie. Zoals de naam al aangeeft, is het ontworpen om iPhone- en iPad-gebruikers te helpen bij het importeren van contacten, foto’s, agenda’s en video naar een Android-apparaat. Het laat gebruikers ook zien hoe ze iMessage kunnen uitschakelen ten gunste van Android-berichten. En hoe ze foto’s/video’s kunnen overbrengen door verbinding te maken met iCloud.

Gek genoeg heeft Google de app stilletjes in de stores gezet. Op de Switch to Android-website wordt de app nog steeds niet genoemd. Het is alleen te vinden in de App Store met een directe link, zoekresultaten leveren nog steeds niets op.

Handig

De app is een grote verbetering ten opzichte van het huidige systeem, waarbij je een back-up moet maken van foto’s, video, agenda en contacten met behulp van de Google Drive iOS-app. Het werd afgelopen zomer voor het eerst opgemerkt door 9to5Google in code die was weggestopt in Google’s Data Transfer Tool. En gezien in een recentere release met de mogelijkheid om iCloud-video en foto’s in Google Foto’s te importeren.