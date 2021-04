Makkelijker zoeken binnen de App Store met deze handige nieuwe functie - Apparata

Om een app te zoeken gebruik je de zoekfunctie binnen de App Store. Deze gaat beter worden met een handige nieuwe feature.

Even een nieuwe app zoeken binnen de App Store, veel iPhone gebruikers doen dit bijna dagelijks. Maar in de App Store zitten nu bijna twee miljoen apps. Het is dus niet heel eenvoudig meer om dit snel te doen. Daarom test Apple nu een nieuwe functie om zoekresultaten meer contextueel te maken, waardoor jij sneller je nieuwe favoriete app kan vinden.

Beter zoeken binnen de App Store

Apple zegt zelf dat 70% van de bezoekers van de App Store de zoekfunctie gebruiken om apps te vinden. In 2016 kwam Apple met de zoekadvertenties, waardoor ontwikkelaars Apple kunnen betalen om hun app- vermelding bovenaan de zoekresultaten weer te geven. Dit onder meer op basis van de relevantie van de app voor de zoekopdracht van de gebruiker.

iPhone gebruikers hebben afgelopen weken tags gezien in de App Store, nadat ze hadden gezocht naar een populaire zoektermen. Denk hierbij aan ‘foto’s, ‘achtergronden’ of ‘spelletjes’. Na het invullen van bijvoorbeeld ‘foto’s’ in de zoekfunctie zijn enkele van de tags die kunnen worden aangeklikt collage, editor of opslag.

Afbeeldingen via MacRumors

Het toepassen van tags moet de gebruiker helpen met het zoeken in de enorme vijver van apps binnen de App Store. Als je op een tag getikt hebt, worden de zoekresultaten samengesteld. Logisch en makkelijk te gebruiken. Als je dus op ‘foto’ zoekt en vervolgens op ‘collage’ heb getikt, dan kom je alleen bij de apps die kunnen worden gebruikt om een fotocollage te maken. Soms kan een tweede tag worden geselecteerd om de zoekresultaten beter te verfijnen.

Op dit moment kunnen alleen een klein aantal gebruikers de tags zien en gebruiken. Deze gebruikers hebben de iOS 14.5-bèta op hun iPhone staan. Deze versie is Apple nu nog aan het testen. Het bedrijf geeft aan dat de software- update in de lente eraan komt, maar in een interview pasgeleden met Apple topman Cook gaf hij aan dat het nog slechts weken duurt.