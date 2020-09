Man koopt per ongelijk een heel bijzondere Google Chromecast - Apparata

Een Google Chromecast van de vierde generatie mét afstandsbediening. Wacht, wat?!

De laatste week horen we veel geluiden over de aankomende Google Chromecast. Zo lekte al dat de dongle een toffe afstandsbediening krijgt. Ook speculeerden we al over wat Google TV nou precies is. Maar al die voorpret is nu overbodig want een Reddit-gebruiker kost al een gloednieuwe Google Chromecast. En dat voor de officiële aankondiging überhaupt heeft plaatsgevonden!

Man koopt Google Chromecast

Google heeft de volgende versie van de Chromecast nog niet aangekondigd. Maar dat weerhoudt meerdere Amerikaanse winkels er niet van om de gadget alvast in de schappen te gooien. Naar verluidt hebben retailers de dongle al binnen gekregen zodat hij direct na de aankondiging verkocht kan worden. Maar net als bij het PlayStation 5-debacle hielden verkooppunten zich hier niet aan.

Dat maakte het voor Reddit-gebruiker fuzztub07 mogelijk om de gloednieuwe, nog niet aangekondigde Google Chromecast te kopen. Mocht je al langer bij ons je nieuws halen, dan herinner je je misschien de vorige Chromecast release. Ook toen wist een klant een nog niet uitgekomen dongle via een verkoper aan te schaffen.

Foto’s tonen gadget en U.I.

De gelukkige eigenaar van de gadget post op Reddit een waslijst aan foto’s. Daarop is onder andere de verpakking, de afstandsbediening en de dongle zelf te zien. Maar nog belangrijker is misschien wel de nieuwe user interface (U.I.). De op Google TV draaiende hardware ziet er zoals te verwachten was weer piekfijn uit. Het geheel heeft een hoop weg van het hoofdmenu van Netflix.

Naar verluidt wordt de gadget op 30 september door Google aangekondigd samen met de volgende generatie Pixel-smartphones. We weten al wel dat de Reddit-gebruiker er $49,99 voor de Chromecast heeft betaald. Dat is omgerekend zo’n €43, zo’n tien euro meer dan de huidige generatie gadgets. Maar dan krijg je er wel een afstandsbediening bij, natuurlijk!

