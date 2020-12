Man laat iPhone uit vliegtuig vallen en filmt alles - Apparata

In de categorie actievideo’s. Man laat iPhone uit het vliegtuig vallen en de telefoon filmt alles!

Een vlucht aan boord van een vliegtuig is altijd mooi als je naar buiten kijkt. Tenminste, het moet niet al te mistig zijn want dan zie je maar bar weinig. In een passagiersvliegtuig zal het je niet overkomen, maar in een klein vliegtuigje is het oppassen als je een raam opent. Je zal niet de eerste zijn waarbij een fototoestel of telefoon door de plotselinge wind uit je handen laat vallen. En daar gaat je geliefde apparaat.

iPhone uit vliegtuig

Ook een Braziliaanse filmmaker overkwam het. Aan boord van een vliegtuig verloor hij op circa 300 meter hoogte zijn iPhone 6s. Einde verhaal zou je denken, maar dat was dus niet het geval. De iPhone overleefde de enorme val en kwam op een zachte ondergrond terecht. Omdat de man aan het filmen was werd de gehele valpartij op beeld vastgelegd. De video kun je bij G1, de bron van dit verhaal, checken. De video zelf is niet spectaculair. Omdat de iPhone een vrije val van honderden meters maakte zie je eigenlijk helemaal niets.

Helemaal ongeschonden uit de strijd kwam de iPhone 6s niet. De screen protector was kapot, dus deze zal vervangen moeten worden. Het voorval gebeurde ter hoogte van een strand in de buurt van Rio de Janeiro.