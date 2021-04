Man opgepakt omdat hij 'het internet' wilde opblazen met C4 - Apparata

In de Verenigde Staten zit een man vast voor het willen opblazen van ‘het internet’ met C4. Laten we maar zeggen dat het een ambitieuze poging was….

Een man uit Texas is opgepakt omdat hij ‘het internet’ wilde opblazen met C4. Jazeker, hij wilde het wereldwijde netwerk van miljarden computers vernietigen met wat plastic explosieven. Aangezien je dit kan lezen, kunnen we gelukkig melden dat het niet gelukt is. Er hangt een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar boven zijn hoofd.

Het internet opblazen met C4

De verdachte, Seth Aaron P. van 28 jaar werd vorige week opgepakt omdat hij C4 had gekocht van een undercover FBI-agent. Volgens het rapport van de Texaanse politie (via PC Gamer) was hij van plan om een Amazon-server in de staat Virginia op te blazen. Zijn plan was om uiteindelijk 70% van het internet uit te roeien om de Verenigde Staten van de oligarchie te bevrijden. Tja, zoiets verzin je niet…

P. besprak zijn plannen via berichtendienst Signal, waar een medegebruiker zijn vreemde plan te horen kreeg. De gebruiker stapte vervolgens naar de politie om de verdachte aan te geven. De politie lichtte weer de FBI in, aangezien het opblazen van een gebouw met zware explosieven een federale misdaad is.

FBI-agenten deden zich vervolgens voor als wapenhandelaren die P. van C4 konden voorzien. Er werden dan ook nepexplosieven aan de verdachte verkocht, waarna hij kort na de overdracht werd gearresteerd. Zijn gekke escapade kan hem tot 20 jaar gevangenisstraf opleveren.

En het ironische van het hele verhaal is nog dat als P. het internet daadwerkelijk had gebruikt, hij snel had uit kunnen vogelen dat je het internet moeilijk met C4 kunt opblazen. Het zit ‘m immers in de definitie van het woord.