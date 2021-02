Man plaatst slechte recensie en moet 28.000,- euro betalen - Apparata

Online een slechte recensie achterlaten, met als gevolg aangeklaagd te worden. Dan heb je wel een slechte dag.

Het overkwam een Brit die niet geheel tevreden was over een advocatenbureau. En we kennen natuurlijk Harvey Specter uit Suits op Netflix als een advocaat waar niet mee te sollen is, maar in werkelijkheid bestaan deze ook. Het advocatenbureau was het natuurlijk niet eens met de slechte beoordeling en deed wat advocatenbureaus doen: aanklagen.

De man in dit verhaal liet een niet al te beste recensie achter op Trustpilot. Hij wilde advies van het advocatenbureau over een vast wel ingewikkelde juridische kwestie, maar was ontevreden over de service die hij kreeg. En wat doe je dan? Juist, een recensie tikken zoals wij allemaal wel eens gedaan hebben. Maar net zoals altijd, je tikt eigenlijk pas een recensie over iets als je gaat klagen.

Oplichters, allemaal!

De beste man liet volgens gerechtelijke documenten een bericht achter op de Trustpilot website, waarin hij het bureau beschuldigde van ‘een andere oplichter te zijn’. De advocaten konden dit niet op prijs stellen en vonden dit pertinent niet waar en lasterlijk. Ze beweerde ook nog eens dat ze minder opdrachten kregen, dit alles na de slechte recensie.

De klager heeft naar eigen zeggen aangeboden om de recensie te verwijderen. Dit zou hij doen als hij het bedrag van tweehonderd pond (plus btw) terug zou krijgen. Dit bedrag had hij betaald voor het juridisch advies. Hij claimt dat hij na het doen van dit aanbod, nooit meer iets gehoord heeft van de advocaten.

Het probleem is dat hij van te voren informatie over zijn zaak heeft opgestuurd, wat gebruikelijk is. Echter, het advies wat hij vervolgens ontving was volgens hem gewoon dezelfde tekst in een ander sausje.

Maar wat ik kreeg, was alleen de informatie die ik ze had gestuurd, opnieuw geformuleerd en naar mij had teruggestuurd. volgens de klager

Oordeel rechter: boete van 28.000,- euro



De edelachtbare rechter Master Cook stelde hem toch in het ongelijk. Volgens de rechter hadden de woorden ‘zonder enige twijfel een duidelijke neiging om mensen af ​​te schrikken van het zaken doen met het claimende bedrijf’. Hiernaast had de klager ook nooit zijn problemen met het advies onder de aandacht gebracht bij het advocatenbureau, maar is gelijk gaan klagen op internet. Gevolg? Een boete van 28.000,- euro. Dat is niet mis voor een ‘onschuldige’ recensie. Overigens nemen veel mensen het voor de klager op, door nu allerlei Trustpilot- recensies over het advocatenbureau achter te laten. En die zijn niet positief.